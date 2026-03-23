Момент ДТП с 5 пострадавшими в Калининградской области попал на видео

Видео: MAX/"Прокуратура Калининградской области"

Момент ДТП в Гурьевске Калининградской области, при котором пострадали пятеро человек, попал на видео. Кадры опубликовала прокуратура по региону в MAX.

На них можно увидеть, как два легковых автомобиля BMW и Kia врезаются друг в друга, после чего одно из транспортных средств вылетает на тротуар и сбивает пешеходов.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также даст оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыла заместитель прокурора Гурьевского района Кристина Чернышова.

ДТП в Калининградской области произошло днем 23 марта на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской. На месте ЧП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В региональном Минздраве сообщили, что в результате инцидента пострадали пятеро человек, включая двоих детей. Из них четырех человек доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести, в том числе 16-летних девочку и мальчика. Оба несовершеннолетних находятся в сознании. Помимо них, травмы получили 32-летняя женщина и 74-летняя водитель. Другой водитель, 22-летний мужчина, от госпитализации отказался.