19 мая, 21:48

Политика

Вице-президент США Вэнс высказался о возможности передачи иранского урана России

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/AARON SCHWARTZ

Возможная передача иранского урана России обсуждается в ходе продолжающихся переговоров Вашингтона и Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе брифинга в Белом доме.

"Подобные вещи обсуждаются в ходе переговоров... Кто знает? Я не собираюсь давать предварительных обязательств", – сказал он.

При этом Вэнс уточнил, что на данный момент такая передача не входит в план Соединенных Штатов. Он также добавил, что американский президент Дональд Трамп "не в восторге" от подобных предложений.

Говоря о ходе переговоров с Ираном, вице-президент отметил значительный прогресс. При этом он подчеркнул, что возобновление военной кампании по-прежнему возможно. По его словам, Трамп просил вести переговоры добросовестно и сейчас американская сторона находится в весьма выгодном положении.

Вэнс также выразил уверенность в том, что иранцы заинтересованы в заключении сделки, но оговорился, что не станет утверждать это наверняка.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В апреле США начали блокаду пролива, а затем американский лидер объявил о старте военной операции по обеспечению свободы судоходства.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что предложения Москвы касательно вывоза иранского обогащенного урана "лежат на столе" РФ по-прежнему считает их весьма приемлемыми.

Он отметил, что Россия предлагала помощь в решении вопросов по иранскому мирному атому, но затем США и Иран ужесточили свои позиции, и переговоры зашли в тупик.

