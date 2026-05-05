05 мая, 15:56

Политика

Глава Пентагона заявил, что ВС США не будут вторгаться в воздушное пространство Ирана

Фото: depositphotos/icholakov01​

Вооруженные силы США не планируют вторгаться в воздушное пространство и входить в территориальные воды Ирана в рамках операции "Проект Свобода". Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, отметив, что американские силы продолжат блокировать территорию Исламской Республики с моря.

"Наша морская блокада остается в полной силе", – цитирует Хегсета РИА Новости.

Глава Пентагона отметил, что американские военные задействованы в обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив всех гражданских судов, кроме иранских. Для этого Вашингтон задействовал не только корабли, но и истребители, вертолеты и БПЛА.

По словам Хегсета, сама операция носит оборонительный характер, а также ограничена по времени и масштабу. Ее единственной задачей является защита коммерческого судоходства от действий Тегерана, добавил военный министр. Кроме того, Штаты не стремятся к прямому военному конфликту с Ираном, резюмировал он.

Востоковед Елена Супонина считает, что Тегеран выстоял под ударами США и в дальнейшем может даже позволить себе "дразнить" американцев. Об этом эксперт заявила в эфире радио КП.

"Иран говорил, что он согласен на переговоры. И на днях поступили расширенные предложения от Тегерана. (Американскому президенту Дональду. – Прим. ред.) Трампу все это не понравилось. Иранцы ступили на привычную себе стезю долгих переговоров, они могут вести их муторно, тяжело, отступая, наступая, выставляя требования различные. Очень жесткие при том", – отметила Супонина.

При этом эксперт заметила, что Трамп не экс-президент США Барак Обама, поэтому не позволит долго себя дразнить. Таким образом, американский лидер может решиться на военную операцию против Ирана, хоть и низкой интенсивности.

"Речь о сопровождении кораблями ВМФ США тех танкеров, которые застряли в Персидском заливе у входа в Ормузский пролив. Относящиеся к странам, которые близки США и их интересам", – напомнила востоковед.

Это означает, что Тегеран вновь нанесет удары, а значит, вновь будут военные действия. Выйти из этого тупика за счет переговоров можно лишь при помощи "чуда", резюмировала Супонина.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

Позже США начали блокаду пролива. Затем американский лидер заявил о начале военной операции по обеспечению свободы судоходства. Предполагается, что в рамках операции "Проект Свобода" Вашингтон направит в Ормузский пролив 15 тысяч военных, боевые корабли и авиацию.

