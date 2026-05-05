Погибшую участницу команды КВН Елену Рыбалко похоронили в Сочи

Погибшую в ДТП участницу команды КВН "Утомленные солнцем" Елену Рыбалко похоронили в Сочи. Об этом ТАСС заявили в ритуальном агентстве "Мавзолей".

Ее могила расположена на Верхне-Высоком кладбище. Прощание с артисткой прошло у нее дома.

Рыбалко погибла 1 мая в возрасте 53 лет. В команде КВН рассказали, что ее сбил автомобиль в Адлере. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Артистка родилась в 1973 году. Во второй половине 1990-х годов она попала на прослушивание в КВН и стала участницей команды "Утомленные солнцем". В 2003 году коллектив стал серебряным призером КВН и чемпионом Высшей лиги. Кроме того, он не раз побеждал в Летнем кубке.