05 мая, 16:32

Политика

Стубб заявил, что готовность Европы говорить с Путиным определит позиция США по Украине

Фото: ТАСС/POOL/THOMAS PADILLA

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готовность Европы организовать диалог с Владимиром Путиным будет определяться тем, какую линию США выберут в украинском вопросе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Иными словами, европейским странам нужно будет оценить, соответствует ли интересам Европы нынешняя стратегия Штатов. Если станет ясно, что политический курс Вашингтона не соответствует европейским интересам, то кому-то из руководителей государств Европы придется вступить в диалог с президентом РФ.

Стубб указал, что разговоры о подобной перспективе ведутся уже на протяжении двух лет подряд.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин и президент США Дональд Трамп схожи по оценке действий киевского режима. США могут поставить на место Киев, но слова Трампа про близость сделки по Украине являются понятием растяжимым, указал Песков. Он добавлял, что Россия предпочитает достижение целей через мирное соглашение.

