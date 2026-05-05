Более 8 тысяч георгиевских лент раздадут в столичном транспорте в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Получить символ воинской славы можно будет с 6 по 9 мая у стоек "Живое общение" на станциях "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии; "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой; "Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк культуры" Кольцевой; "Арбатская", "Площадь Революции" Арбатско-Покровской; "Александровский сад" Филевской; "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской, а также "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской и "Китай-город" Калужско-Рижской.

Вместе с тем раздача планируется на всех автовокзалах, включая Красногвардейский, Центральный, Саларьево, Северные ворота и Южные ворота, а также в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Помимо этого, получить ленту можно будет на Северном и Южном речных вокзалах, уличных парковках, спецстоянках "Московского паркинга" и некоторых маршрутах наземного городского транспорта.

"Напоминаем, что на этой неделе будет усилена безопасность на транспорте, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования городским транспортом", – добавили в департаменте.

В честь 81-й годовщины Победы проект "Молодежь Москвы" подготовил серию мероприятий, включающую выставки, экскурсии, патриотические концерты и возложение цветов у памятников героям Великой Отечественной войны.

Например, с 5 по 7 мая на станциях метро "Таганская" и "Мичуринский проспект" пройдет акция "Голоса Победы". В течение трех дней юные москвичи будут исполнять патриотические песни, например "Журавли", "Закаты алые", "Темная ночь".

