Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 16:33

Шоу-бизнес

Суд признал законным включение песен "Ласкового мая" в сериал "Слово пацана"

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Институт развития интернета (АНО "ИРИ"), Онлайн-кинотеатр START, Телекомпания НТВ

Арбитражный суд Москвы признал законным включение песен "Ласкового мая" в сериал "Слово пацана". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное заседание.

Иск был подан одним из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николаем Коржиковым. В нем он оспаривал лицензионный договор о передаче вдовой певца Юрия Шатунова Светланой прав на использование песен группы в сериале. Ответчиками были указаны Шатунова и снявшая сериал кинокомпания "Тумач Продакшн".

Истец на первое основное заседание по делу своего представителя не прислал. Ответчики иск не признали, просили его отклонить. Суд принял соответствующее решение.

Товарный знак "Ласковый май" был зарегистрирован в 2003 году одной из структур бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. После права на бренд несколько раз переходили к разным лицам. В июне 2025 года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой.

Ранее в отношении Разина было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи заочно предъявили продюсеру обвинение. Согласно картотеке сайта МВД РФ, он объявлен в розыск.

Выяснилось, что Разин на протяжении долгого времени использовал поддельный договор, который он заключил с поэтом Сергеем Кузнецовым, для присвоения средств на правах правообладателя песен.

Читайте также


судышоу-бизнессериалы

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика