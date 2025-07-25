Актер "Слова пацана" стал отцом в свой день рождения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Лев Черепанов

Актер Лев Черепанов, известный по роли Ромы Колика в сериале "Слово пацана", стал отцом в свой 24-й день рождения. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на социальные сети артиста.

Девочка весом 3,03 килограмма родилась 25 июля 2025 года. Фото новорожденной дочери по имени Мира звезда сериала выложил в своем блоге.

"В мой день рождения. Мой лучший подарок", – поделился актер.

О том, что семья Черпанова ждет пополнение, стало известно еще в феврале. Этой информацией Черепанов поделился с подписчиками своего телеграм-канала в День святого Валентина. Также известно, что с возлюбленной по имени Мария актер живет вместе, но в браке пара не состоит.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко раскрыла пол своего будущего ребенка. Сейчас они с мужем воспитывают двух сыновей. Подписчики предполагали, что Тодоренко станет мамой девочки, но позже выяснилось, что у нее родится мальчик. Ведущая отметила, что очень этому рада.