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21 июля, 18:12

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Четыре знаменитости, которые перезапустили свою карьеру

Новый виток: какие звезды "вышли из тени" и вновь стали популярны

Прохор Шаляпин набирает популярность за пределами соцсетей. У блогера появились новые рабочие контракты: его приглашают вести мероприятия, кроме того, он участвует в коллаборациях с артистами. В свою очередь, Виктория Боня "на волне" благодаря постам про свою дочь. Кто еще из знаменитостей вернул себе былую славу, расскажет Москва 24.

Прохор Шаляпин

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Блогер стал известен широкому зрителю почти 20 лет назад. В 2006-м Прохор стал финалистом музыкального телепроекта, заняв четвертое место. И пусть до тройки лидеров Шаляпин немного не дотянул, но благодаря улыбчивости, харизме и привлекательной внешности завоевал сердца многих зрителей.

После окончания проекта Прохор гастролировал, однако вскоре стал чаще появляться в заголовках СМИ в связи со скандалами, чем с выходом новых треков. В 2007 году он разорвал рабочие отношения с продюсером Виктором Дробышем, что происходило со взаимными обвинениями. Затем Шаляпин стал завсегдатаем светских хроник в основном из-за предполагаемых романов с женщинами постарше.

Позже Шаляпин почти исчез с радаров, однако в последнее время он получил новую волну популярности в интернете. Прохор делает и выкладывает в соцсетях мемы про красивую жизнь, безграничную любовь к отдыху и стойкое нежелание работать. К тому же он не упускает случая подшутить над своей любовью к женщинам постарше.

Шутки про гедонизм настолько "зашли" интернет-пользователям, что на волне внезапной славы 41-летний Шаляпин стал выходить за рамки своего блога. Недавно он снялся в клипе у Ольги Серябкиной и стал ведущим крупного музыкального фестиваля.

Виктория Боня

Фото: legion-media.com/Persona Stars/038

Первую известность Боне принес телевизионный проект в 2006 году, где участники искали любовь. После этого Вика развивалась как модель и построила карьеру в качестве телеведущей развлекательных программ. Однако в связи с переездом в Монако в 2011 году профессиональная карьера в России пошла на спад, и Боня стала не так часто появляться на телевидении.

В последующие годы блогер в основном привлекала к себе внимание личной жизнью. Но в последнее время к знаменитости вновь возрос интерес интернет-пользователей. Шесть лет назад Вика всерьез занялась альпинизмом и стала активно рассказывать в своих соцсетях об экстремальном увлечении.

А этим летом Боня привезла в Россию свою дочь Анджелину от бизнесмена из Ирландии Алекса Смерфита. 45-летняя блогер ежедневно публикует видео с участием девочки, рассказывая, как та привыкла жить на широкую ногу, и в целом о буднях матери и дочери. Такой контент быстро нашел своего зрителя, а в прессе его назвали "главным сериалом лета".

Внезапную "перепрошивку" блога Бони отметила и журналист Ксения Собчак на одном из летних музыкальных фестивалей.

Полное преображение. Совершенно новая Виктория Боня с новым образом, с новым контентом. Хотела тебя похвалить и сказать, что просто удивительно, как ты в такие короткие сроки смогла абсолютно перестроить имидж и получить такую любовь зрителей в соцсетях.
Ксения Собчак
журналист

Виталий Гогунский

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Актер запомнился телезрителям ролью студента Кузи в ситкоме "Универ" – бесхитростного деревенского парня, который силен в спорте, но не отличается высоким интеллектом и сообразительностью. Сериал вышел на экраны в 2008 году, и Гогунский получил щедрую порцию славы: с ним делали мемы и разбирали речь его героя на цитаты.

Однако, кроме роли студента, других значимых работ в фильмографии Виталия не было. Но это не помешало ему попасть в заголовки СМИ и стать одной из самых обсуждаемых персон этого лета. Актер вновь прославился благодаря своим скандальным высказываниям о женщинах.

"У тебя плохое настроение? Иди в "сад" сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет", – заявил Гогунский в мае этого года в одном из подкастов.

Высказывание вызвало шквал хейта в соцсетях. Казалось бы, актер терпит фиаско на публичном поприще, но в июне у него взяла интервью Ксения Собчак. В разговоре с журналистом Виталий умудрился оскандалиться еще сильнее. Гогунский заявил, что про особенности менструального цикла женщины не должны знать "все соседи, улица и соцсети". И, конечно, если у нее в этот период плохое настроение, она не может находиться в таком состоянии при других, в том числе при муже.

Пусть лежит отдельно в комфортных условиях. Здесь не идет речь о насилии. Но если у человека плохое настроение, его надо вынести в центр семьи и положить? Давайте муж будет смотреть, как ей плохо?
Виталий Гогунский
актер

Очередные высказывания актера вновь спровоцировали волну негатива в интернете, но благодаря этому 47-летний Гогунский снова популярен. Актер вместе с коллегой Анной Хилькевич записали совместное видео в соцсетях, где высмеивали его слова.

Актер Оскар Кучера, а также блогеры Алана Мамаева и Мария Погребняк по-разному отреагировали на высказывания Виталия. А сам актер на волне неожиданной популярности решил попробовать силы в качестве музыкального продюсера и заявил в своих соцсетях о создании женского трио.

Агата Муцениеце

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Сериал "Закрытая школа", вышедший в 2011 году, стал для актрисы судьбоносным: она обрела широкую известность и на съемках познакомилась с будущим супругом – актером Павлом Прилучным. В 2012-м они вместе снялись в боевике "Геймеры", а в 2013-м Агата родила первенца Тимофея. Еще через три года у пары появилась дочь Мия. Актриса много времени посвящала семье, и в период замужества в ее фильмографии не появлялось ярких ролей.

В 2020 году Муцениеце со скандалом развелась с Прилучным, после чего началась долгая эпопея с алиментами и определением места жительства детей, которая продолжается по сей день. При этом после развода Агата стала часто появляться в заголовках СМИ – в основном, из-за личной жизни. Карьера актрисы тоже пошла в гору: Агата активно участвует в телевизионных проектах в качестве ведущей или конкурсанта. За последние два года фильмография актрисы пополнилась семью новыми картинами, среди которых сериал "Плакса", где Сергей Жуков выступил продюсером, комедия Марка Горобца "Тур с Иванушками" и лента "Дорогая, я больше не перезвоню", где также сыграл Никита Ефремов. К выходу с участием Муцениеце готовятся еще несколько фильмов.

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