Четыре знаменитости, которые перезапустили свою карьеру

Прохор Шаляпин набирает популярность за пределами соцсетей. У блогера появились новые рабочие контракты: его приглашают вести мероприятия, кроме того, он участвует в коллаборациях с артистами. В свою очередь, Виктория Боня "на волне" благодаря постам про свою дочь. Кто еще из знаменитостей вернул себе былую славу, расскажет Москва 24.

Прохор Шаляпин

Блогер стал известен широкому зрителю почти 20 лет назад. В 2006-м Прохор стал финалистом музыкального телепроекта, заняв четвертое место. И пусть до тройки лидеров Шаляпин немного не дотянул, но благодаря улыбчивости, харизме и привлекательной внешности завоевал сердца многих зрителей.

После окончания проекта Прохор гастролировал, однако вскоре стал чаще появляться в заголовках СМИ в связи со скандалами, чем с выходом новых треков. В 2007 году он разорвал рабочие отношения с продюсером Виктором Дробышем, что происходило со взаимными обвинениями. Затем Шаляпин стал завсегдатаем светских хроник в основном из-за предполагаемых романов с женщинами постарше.

Позже Шаляпин почти исчез с радаров, однако в последнее время он получил новую волну популярности в интернете. Прохор делает и выкладывает в соцсетях мемы про красивую жизнь, безграничную любовь к отдыху и стойкое нежелание работать. К тому же он не упускает случая подшутить над своей любовью к женщинам постарше.

Шутки про гедонизм настолько "зашли" интернет-пользователям, что на волне внезапной славы 41-летний Шаляпин стал выходить за рамки своего блога. Недавно он снялся в клипе у Ольги Серябкиной и стал ведущим крупного музыкального фестиваля.

Виктория Боня

Первую известность Боне принес телевизионный проект в 2006 году, где участники искали любовь. После этого Вика развивалась как модель и построила карьеру в качестве телеведущей развлекательных программ. Однако в связи с переездом в Монако в 2011 году профессиональная карьера в России пошла на спад, и Боня стала не так часто появляться на телевидении.

В последующие годы блогер в основном привлекала к себе внимание личной жизнью. Но в последнее время к знаменитости вновь возрос интерес интернет-пользователей. Шесть лет назад Вика всерьез занялась альпинизмом и стала активно рассказывать в своих соцсетях об экстремальном увлечении.

А этим летом Боня привезла в Россию свою дочь Анджелину от бизнесмена из Ирландии Алекса Смерфита. 45-летняя блогер ежедневно публикует видео с участием девочки, рассказывая, как та привыкла жить на широкую ногу, и в целом о буднях матери и дочери. Такой контент быстро нашел своего зрителя, а в прессе его назвали "главным сериалом лета".

Внезапную "перепрошивку" блога Бони отметила и журналист Ксения Собчак на одном из летних музыкальных фестивалей.





Ксения Собчак журналист Полное преображение. Совершенно новая Виктория Боня с новым образом, с новым контентом. Хотела тебя похвалить и сказать, что просто удивительно, как ты в такие короткие сроки смогла абсолютно перестроить имидж и получить такую любовь зрителей в соцсетях.

Виталий Гогунский

Актер запомнился телезрителям ролью студента Кузи в ситкоме "Универ" – бесхитростного деревенского парня, который силен в спорте, но не отличается высоким интеллектом и сообразительностью. Сериал вышел на экраны в 2008 году, и Гогунский получил щедрую порцию славы: с ним делали мемы и разбирали речь его героя на цитаты.

Однако, кроме роли студента, других значимых работ в фильмографии Виталия не было. Но это не помешало ему попасть в заголовки СМИ и стать одной из самых обсуждаемых персон этого лета. Актер вновь прославился благодаря своим скандальным высказываниям о женщинах.

"У тебя плохое настроение? Иди в "сад" сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет", – заявил Гогунский в мае этого года в одном из подкастов.

Высказывание вызвало шквал хейта в соцсетях. Казалось бы, актер терпит фиаско на публичном поприще, но в июне у него взяла интервью Ксения Собчак. В разговоре с журналистом Виталий умудрился оскандалиться еще сильнее. Гогунский заявил, что про особенности менструального цикла женщины не должны знать "все соседи, улица и соцсети". И, конечно, если у нее в этот период плохое настроение, она не может находиться в таком состоянии при других, в том числе при муже.





Виталий Гогунский актер Пусть лежит отдельно в комфортных условиях. Здесь не идет речь о насилии. Но если у человека плохое настроение, его надо вынести в центр семьи и положить? Давайте муж будет смотреть, как ей плохо?

Очередные высказывания актера вновь спровоцировали волну негатива в интернете, но благодаря этому 47-летний Гогунский снова популярен. Актер вместе с коллегой Анной Хилькевич записали совместное видео в соцсетях, где высмеивали его слова.

Актер Оскар Кучера, а также блогеры Алана Мамаева и Мария Погребняк по-разному отреагировали на высказывания Виталия. А сам актер на волне неожиданной популярности решил попробовать силы в качестве музыкального продюсера и заявил в своих соцсетях о создании женского трио.

Агата Муцениеце

Сериал "Закрытая школа", вышедший в 2011 году, стал для актрисы судьбоносным: она обрела широкую известность и на съемках познакомилась с будущим супругом – актером Павлом Прилучным. В 2012-м они вместе снялись в боевике "Геймеры", а в 2013-м Агата родила первенца Тимофея. Еще через три года у пары появилась дочь Мия. Актриса много времени посвящала семье, и в период замужества в ее фильмографии не появлялось ярких ролей.

В 2020 году Муцениеце со скандалом развелась с Прилучным, после чего началась долгая эпопея с алиментами и определением места жительства детей, которая продолжается по сей день. При этом после развода Агата стала часто появляться в заголовках СМИ – в основном, из-за личной жизни. Карьера актрисы тоже пошла в гору: Агата активно участвует в телевизионных проектах в качестве ведущей или конкурсанта. За последние два года фильмография актрисы пополнилась семью новыми картинами, среди которых сериал "Плакса", где Сергей Жуков выступил продюсером, комедия Марка Горобца "Тур с Иванушками" и лента "Дорогая, я больше не перезвоню", где также сыграл Никита Ефремов. К выходу с участием Муцениеце готовятся еще несколько фильмов.

