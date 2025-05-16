Актер Виталий Гогунский объяснил свое скандальное высказывание о женщинах

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Актер и телеведущий, исполнитель роли Кузи в сериале "Универ" Виталий Гогунский заявил, что фраза про то, что женщина обязана быть в хорошем настроении рядом с мужчиной, была вырвана из контекста. Он подчеркнул, что рассказывал о своей личной жизни, передает издание Super.

Ранее артист стал гостем одного из подкастов, где сказал, что "женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении", а также подчеркнул: "У меня по-другому не получится и не будет".

После этого многие интернет-пользователи назвали суждения актера древними, токсичными и опасными. Кроме того, недовольна словами Гогунского осталась и модель Алана Мамаева, которая написала: "Я думаю, он не в том положении, что бы выдвигать такие требования".

Гогунский, объясняя свои слова в интервью, сказал, что его избранница будет рядом только в хорошем настроении.

"Это прописано во всех книгах, святых писаниях, книге домостроя, в дореволюционных и советских книгах об этике отношений между мужчиной и женщиной: "Женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении", – отметил актер.

В свою очередь, экс-супруга телеведущего Ирина Маирко обвинила его в сексизме и унижениях. Гогунский сделал такое скандальное заявление, основываясь в том числе и на их семейной жизни, сообщила она в интервью порталу Woman.ru.

"В его иерархии мужчины выше, женщина сидит, помалкивает. Он приравнивает их к низшему слою", – высказалась Маирко.

На слова бывшей жены Гогунский ответил, что если бы для него женщины были "низшим сортом", то в его жизни не получилось бы ничего. Он также добавил, что женщины внесли огромный вклад во всю его историю успеха.

За неосторожные высказывания в соцсетях поплатился и исполнитель хита "Самая красивая" Алексей Воробьев. Сначала он сравнил женщин с машинами, а затем заявил, что девушкам "критически сложно стать полноценной личностью". При этом всех подписчиц, осудивших его слова, Воробьев причислил к тем, кто подтверждает его теорию, ведь их "чужое мнение волнует и заботит".