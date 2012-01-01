Воробьев оправдался за пост про макияж и снова разозлил подписчиц

Алексею Воробьеву удалось разозлить свою аудиторию сразу несколькими спорными заявлениями. Певец сравнил женщин с машинами, затем заявил, что девушки с макияжем – неполноценные личности. А те, кто выразил несогласие, по мнению артиста, лишь подтвердили его теорию. За спором Воробьева с подписчиками наблюдала Москва 24.

"Чужое мнение вас волнует"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Дмитрий Коробейнико

Музыкант Алексей Воробьев вступает в полемику с подписчицами уже несколько дней. Одним из самых спорных его высказываний в соцсетях стало то, что девушкам в современном мире сложно стать "полноценной личностью". Для примера артист привел дам, которые наносят макияж, когда куда-то собираются. По мнению певца, женщины делают это, чтобы произвести впечатление, а значит сильно озабочены сторонним мнением.





Алексей Воробьев певец, актер Девушки, дорогие, наш мир так устроен, что вам в нем стать полноценной личностью критически сложно, практически невозможно. Поэтому не надо даже пытаться убеждать себя в том, что вы стали полноценной личностью еще в раннем детстве или в юности. Если перед тем, как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит.

Подписчицы резко не согласились с мнением певца. Девушки в комментариях отметили, что Воробьев использует фильтры в соцсетях, наносит грим перед выступлениями да и вообще трепетно относится к своей внешности – значит, тоже переживает из-за чужого мнения, заключили они.

Воробьев отмалчиваться не стал и записал новое видео, в котором сообщил, что был неправ.

"Знали бы вы, друзья мои, сколько девушек мне написали, как я ошибаюсь, заблуждаюсь, насколько я неправ в своих рассуждениях на тему, в частности, косметики и полноценной личности в целом. Позвольте мне просто с вами согласиться. Конечно же, я неправ. Правы вы", – признал Воробьев.

Однако на этом артист не остановился и отметил, что такая реакция подписчиц лишь подтверждает то, что он заявил в предыдущем ролике.

"Пересмотрите мое первое утверждение, в котором я говорю о том, что полноценная личность – это человек, который не ищет подтверждения своей точки зрения. Ему, собственно говоря, наплевать на то, что думают и говорят другие. Потому вы, к сожалению, лишь подтверждаете мою теорию", – заключил Алексей.

"Ищу невесту"

Неделей ранее певец опубликовал в соцсетях не менее спорный ролик. Артист заявил, что от скуки подумывает жениться, хоть это и "сомнительное мероприятие". Кроме того, Воробьев озвучил требования к будущей жене.



Алексей Воробьев певец, актер Ищу невесту: умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен – у меня самого таланта на десятерых хватит. Пробег варьируемый, все равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса.

Список требований не впечатлил подписчиц, которые сочли оскорбительным сравнение женщины с машиной. В свою очередь, психолог Ирина Гуляева в интервью телеканалу "МУЗ ТВ" заявила, что в высказываниях певца явно сквозит нарциссизм и неуважение к девушкам, а также прослеживается внутренний конфликт.

"У него в душе очень большая рана. То, что он говорит о женщинах, это он говорит прежде всего про себя. То есть он себя не считает человеком, когда сравнивает дам с автомобилями, или сейчас, когда заявляет, что женщины, которые красятся, не являются полноценной личностью. Сразу скажу: психологу сложно помочь нарциссу", – считает она.

По мнению эксперта, этот внутренний конфликт может сильно помешать Воробьеву в построении здоровых отношений.