Екатерина Гордон раскритиковала жену Петросяна за ссору с подписчиками

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала пост, в котором раскритиковала россиянок, покупающих подделки дорогих брендов. Подписчики в ответ накинулись на нее в комментариях и личных сообщениях. После этого знаменитость провела "глобальнейшую зачистку" хейтеров в своих соцсетях. Подробнее о конфликте – в материале Москвы 24.
"Какая-то крейзи"
Татьяна Брухунова разместила скандальное видео в своих соцсетях 18 января: 35-летняя жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна жестко прошлась по тем, кто носит подделки дорогих брендов. Причиной суровой отповеди стало то, что она случайно встретила в кафе девушек с "безумно откровенной палью" – фейковыми сумками Hermès.
"Я не понимаю, почему нельзя купить обычную сумку, не выпендриваясь. Чтобы люди думали, что ты нормальный человек, а не какая-то крейзи", – негодовала Брухунова.
Однако мнение молодой супруги Петросяна разделили далеко не все юзеры, и тут уже Татьяне пришлось прочитать в свой адрес отнюдь не хвалебные комментарии.
"Тульская девушка из хрущевки, волею случая ставшая богатой, конечно, любит потыкать нищебродов в их нищету и поставить на место", – не скупились на критику хейтеры.
Брухунова не стерпела обиду и записала новое видео, в котором заявила, что ее история "вскрыла невероятное количество невменяемых людей".
"Я понимаю, что весна началась раньше и их проблемы с психикой также обострились. В общем кучка неандертальцев набежала, накидала какулей на вентилятор и радуется этому обстоятельству", – сказала Татьяна.
Мать двоих детей добавила, что провела глобальную чистку в своем блоге и забанила "всяких невменько".
Позднее юрист Екатерина Гордон записала видео, в котором исковеркала фамилию Татьяны, назвав ее "Брехуновой", и встала на защиту оскорбленных россиянок.
"Ну нет у них этих двух миллионов! Так вот, ты сумочками нас не попрекай. Я, девочки, даю вам полное право носить реплики и тратьте столько, сколько хотите!" – сказала Гордон.
Юрист также призналась, что в ее гардеробе рядом с оригиналами висят и подделки, так как ей жалко тратить семейный бюджет и заработанные трудом деньги на дорогие бренды.
"На моей странице места хейту нет"
Подписчики Татьяны Брухуновой давно поняли, что она за словом в карман не полезет. К примеру, в 2022 году супруга Евгения Вагановича опубликовала неоднозначное фото с прогулки по пляжу: некоторым комментаторам показалось, что на снимке жена юмориста выглядит неправдоподобно стройной. Один из пользователей поинтересовался, точно ли нет фотошопа в районе талии. Татьяна, недолго думая, заблокировала автора комментария и тех, кто его поддержал.
"Семь человек лайкнули странный комментарий. Всех отправила в блок. Мне не нужны ваши комплексы. Не судите людей по себе. Нечего сказать адекватного – проходите мимо. На моей странице места хейту нет", – проинформировала Татьяна о своих действиях, чтоб другим неповадно было.
В начале августа 2024-го Татьяна дала редкое интервью стилисту Ксении Князевой, в котором проговорилась, что начала встречаться с Петросяном за шесть лет до его развода с Еленой Степаненко. Брухунова поплатилась за свои откровения, однако даже в этой ситуации нашла, что ответить хейтерам.
Чуть позже фолловеры Брухуновой раскритиковали и ее гардероб и написали, что она одевается "старомодно". На что звезда в свойственной ей ироничной манере поинтересовалась у подписчиков, как подкорректировать свой стиль, чтобы "не выглядеть бабкой".