Екатерина Гордон раскритиковала жену Петросяна за ссору с подписчиками

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала пост, в котором раскритиковала россиянок, покупающих подделки дорогих брендов. Подписчики в ответ накинулись на нее в комментариях и личных сообщениях. После этого знаменитость провела "глобальнейшую зачистку" хейтеров в своих соцсетях. Подробнее о конфликте – в материале Москвы 24.

"Какая-то крейзи"

Татьяна Брухунова разместила скандальное видео в своих соцсетях 18 января: 35-летняя жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна жестко прошлась по тем, кто носит подделки дорогих брендов. Причиной суровой отповеди стало то, что она случайно встретила в кафе девушек с "безумно откровенной палью" – фейковыми сумками Hermès.





Татьяна Брухунова жена Евгения Петросяна Я всегда думаю: "Девочки, зачем вы это делаете?" Понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу. Это как бы очевидно. Когда ты стоишь с пакетом из "Пятерки", с джинсами какими-то – без комментариев. И вот эта у тебя откровенная паль. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Блин, ну это ж срамота!

"Я не понимаю, почему нельзя купить обычную сумку, не выпендриваясь. Чтобы люди думали, что ты нормальный человек, а не какая-то крейзи", – негодовала Брухунова.

Однако мнение молодой супруги Петросяна разделили далеко не все юзеры, и тут уже Татьяне пришлось прочитать в свой адрес отнюдь не хвалебные комментарии.

"Тульская девушка из хрущевки, волею случая ставшая богатой, конечно, любит потыкать нищебродов в их нищету и поставить на место", – не скупились на критику хейтеры.

Брухунова не стерпела обиду и записала новое видео, в котором заявила, что ее история "вскрыла невероятное количество невменяемых людей".



"Я понимаю, что весна началась раньше и их проблемы с психикой также обострились. В общем кучка неандертальцев набежала, накидала какулей на вентилятор и радуется этому обстоятельству", – сказала Татьяна.

Мать двоих детей добавила, что провела глобальную чистку в своем блоге и забанила "всяких невменько".

Позднее юрист Екатерина Гордон записала видео, в котором исковеркала фамилию Татьяны, назвав ее "Брехуновой", и встала на защиту оскорбленных россиянок.





Екатерина Гордон юрист Давеча наткнулась на видео, где некая госпожа Брехунова – эксперт от моды, вероятно, а также счастливая обладательница оригинальных сумочек и классного, стильного, свежего мужа Петросяна... поучает российских женщин не носить реплики. Наблюдаю, что дорвавшиеся учат нас, на что нам тратить, а на что не тратить, и попрекают девчонок за то, что им хочется.

"Ну нет у них этих двух миллионов! Так вот, ты сумочками нас не попрекай. Я, девочки, даю вам полное право носить реплики и тратьте столько, сколько хотите!" – сказала Гордон.

Юрист также призналась, что в ее гардеробе рядом с оригиналами висят и подделки, так как ей жалко тратить семейный бюджет и заработанные трудом деньги на дорогие бренды.

"На моей странице места хейту нет"

Подписчики Татьяны Брухуновой давно поняли, что она за словом в карман не полезет. К примеру, в 2022 году супруга Евгения Вагановича опубликовала неоднозначное фото с прогулки по пляжу: некоторым комментаторам показалось, что на снимке жена юмориста выглядит неправдоподобно стройной. Один из пользователей поинтересовался, точно ли нет фотошопа в районе талии. Татьяна, недолго думая, заблокировала автора комментария и тех, кто его поддержал.

"Семь человек лайкнули странный комментарий. Всех отправила в блок. Мне не нужны ваши комплексы. Не судите людей по себе. Нечего сказать адекватного – проходите мимо. На моей странице места хейту нет", – проинформировала Татьяна о своих действиях, чтоб другим неповадно было.

В начале августа 2024-го Татьяна дала редкое интервью стилисту Ксении Князевой, в котором проговорилась, что начала встречаться с Петросяном за шесть лет до его развода с Еленой Степаненко. Брухунова поплатилась за свои откровения, однако даже в этой ситуации нашла, что ответить хейтерам.



сын Брухуновой и Петросяна. – Прим. ред. ) сердечно благодарим. За невнятный хейт тоже спасибо, странные люди с грязными мыслями. Именно благодаря вам наглядно видно, что добро все равно побеждает зло. Ведь вас ничтожное меньшинство!

Татьяна Брухунова жена Евгения Петросяна За каждое доброе слово мы с Ваганом () сердечно благодарим. За невнятный хейт тоже спасибо, странные люди с грязными мыслями. Именно благодаря вам наглядно видно, что добро все равно побеждает зло. Ведь вас ничтожное меньшинство!

Чуть позже фолловеры Брухуновой раскритиковали и ее гардероб и написали, что она одевается "старомодно". На что звезда в свойственной ей ироничной манере поинтересовалась у подписчиков, как подкорректировать свой стиль, чтобы "не выглядеть бабкой".