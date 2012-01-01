Евгений Петросян хочет выписать дочь от первого брака из столичной однушки

2 декабря стало известно, что Евгений Петросян подал в суд на дочь от первого брака Викторину. Камнем преткновения стала столичная однушка: народный артист хочет выписать наследницу из квартиры. О подробностях личной жизни юмориста расскажет Москва 24.

"Прервала все контакты с ним"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Евгений Петросян

79-летний Петросян подал в суд на 56-летнюю дочь Викторину от первого брака: артист хочет выписать из столичной квартиры наследницу, рожденную в отношениях с балериной Беллой Кригер.

Яблоком раздора стала однушка на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра и стоимостью примерно 20 миллионов рублей. Кстати, эту же жилплощадь звезда передачи "Аншлаг" делил с предыдущей супругой Еленой Степаненко после развода в 2018 году.

Уточняется, что Петросян подал иск с просьбой аннулировать право дочери на пользование жильем, а также отменить ее прописку еще 12 ноября. Однако артисту дали время на исправление ошибок в заявлении и дело было временно отложено.



Сейчас дочь телеведущего Викторина живет с мужем-американцем в Нью-Йорке и не общается с отцом, передает издание The Voice. Отношения родственников испортились во время скандального развода юмориста с четвертой женой Еленой Степаненко. Викторина оказалась на стороне экс-супруги отца и не приняла его новую избранницу Татьяну Брухунову. Издание привело слова пятой жены Петросяна: "К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет".

Служебный роман длиной в 30 лет

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Евгений Петросян

В 1979 году Петросян создал Театр эстрадных миниатюр и объявил кастинг артистов, на который пришла Елена Степаненко. Как отмечало издание "Комсомольская правда", чувства между ними вспыхнули не сразу, ведь оба были в браке, и долгое время звезды не переходили грань товарищеского общения.



Начало служебному роману положили гастроли в Семипалатинске.

"Нас как-то одновременно потянуло друг к другу. Там, на полигоне, проводились ядерные испытания, вот и у нас рванула бомба любви", – вспоминала Степаненко.

Вернувшись в столицу, юмористы развелись с супругами и узаконили отношения в 1985 году. После Петросян признавался: за долгие годы супружеской жизни со Степаненко они ни разу серьезно не поссорились, а совместные выступления еще больше скрепили их брак.

Однако в 2018 году в СМИ появились сообщения о разводе юмористов спустя 32 года после бракосочетания из-за нового романа Петросяна. Бывшие возлюбленные делили не только имущество, которое оценивалось в 1,5 миллиарда рублей, но и поклонников: артисты стали выступать отдельно друг от друга. Участвуя в концертах и фестивалях, экс-супруги просили составить график так, чтобы они не пересекались. По сообщениям СМИ, Степаненко болезненно переживала разрыв, плотно взялась за работу и похудела на 46 килограммов.

Молодая жена

Разлучницей СМИ называли личную помощницу юмориста Татьяну Брухунову, которая на 44 года младше Евгения Вагановича. Девушка приехала в Москву из Тулы, чтобы изучать менеджмент, и устроилась на подработку в театр Петросяна. А после окончания института Татьяна получила от народного артиста приглашение стать директором учреждения.

Уже в 2019 году "Комсомольская правда" написала, что Петросян тайно женился на Брухуновой. Через год у супругов родился сын Ваган, а в 2024-м – дочь Матильда.

