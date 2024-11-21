Актриса сериала "Счастливы вместе" Бочкарева подала к бывшему мужу иск об алиментах

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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева подала иск к бывшему мужу о взыскании алиментов на детей, передает РИА Новости.

Иск к адвокату Николаю Борисову зарегистрирован в Останкинском суде Москвы. Первое слушание состоялось в сентябре, следующее пройдет 13 декабря.

У пары двое детей. По закону можно взыскать алименты на детей за последние три года при обращении с иском в суд.

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