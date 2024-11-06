Российская теннисистка Потапова сообщила о разводе с мужем

Фото: телеграм-канал Anastasia Potapova

Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что разводится с представляющим Казахстан теннисистом Александром Шевченко. Об этом спортсменка написала в своем телеграм-канале.

Причины расторжения брака Потапова не назвала. Она также попросила не задавать лишних вопросов на эту тему и уважать данное совместное решение.

В сентябре прошлого года пара объявила о помолвке, а в декабре теннисисты отпраздновали свадьбу в Санкт-Петербурге.

Потаповой 23 года. Она является 35-й ракеткой мира, победительницей двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Шевченко занимает 64-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-процессионалов (ATP). С января уроженец Ростова-на-Дону представляет Казахстан.

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