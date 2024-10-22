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Певица Анна Седокова призвала всех отстать от нее на фоне развода с баскетболистом Янисом Тиммой, сообщает "Газета.ру".

"Я не хочу ничего комментировать. Я просто хочу, чтобы все от меня отстали", – заявила Седокова в своих соцсетях.

Артистка отметила, что справится со всеми трудностями самостоятельно, а также отреагировала на хейт со стороны интернет-пользователей. Она возмутилась, что незнакомые люди осуждают ее.

"Вы утешали меня, когда мне изменяли, когда я осталась без денег с ребенком на руках? Были со мной рядом, когда я работала в самых грязных караоке, чтобы оплатить адвоката и бороться за дочь? Нет? Тогда вы сейчас пишите мне о своих страхах", – сказала Седокова.

Иск Седоковой о расторжении брака поступил в суд 16 октября. Дата его рассмотрения еще не назначена. Певица и баскетболист поженились в 2020 году. У Седоковой трое детей от прошлых браков – 19-летняя Алина, 13-летняя Моника и 7-летний Гектор.