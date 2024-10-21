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Певица Анна Седокова подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщается на портале судебных участков мировых судей Москвы.

Иск Седоковой о расторжении брака поступил в суд 16 октября. Дата его рассмотрения еще не назначена.

Певица и баскетболист поженились в 2020 году. В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский "Зенит" и "Химки" с 2015 по 2021 год. У Седоковой трое детей от прошлых браков – 19-летняя Алина, 13-летняя Моника и 7-летний Гектор.

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) 13 октября развелся со своей женой Еленой Мартыновой. Вместе они были восемь лет.

По словам певца, решение пары было совместным, при этом они остаются в хороших отношениях, без конфликтов и обид. Из-за графика и уровня занятости у супругов не было времени на "нормальную личную жизнь", уточнил Shaman.