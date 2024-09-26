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26 сентября, 12:30

Шоу-бизнес

Россияне обсуждают возможный развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Россияне обсуждают возможный развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

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В Сети активно обсуждают возможный развод режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Супруги давно не появляются вместе на публике. А еще артисты сняли обручальные кольца.

Причиной разлада могли стать творческие разногласия: Паулина написала несколько сценариев для сериалов, режиссером которых стал Федор. Еще одной версией появившегося напряжения в отношениях некоторые поклонники считают большую разницу в возрасте. Андреевой – 35, а Бондарчуку – 57 лет. У таких партнеров, по мнению психологов, нередко возникает недопонимание из-за полярных мировоззрений.

Сами знаменитости не дают никаких комментариев на тему отношений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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