Россияне обсуждают возможный развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

В Сети активно обсуждают возможный развод режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Супруги давно не появляются вместе на публике. А еще артисты сняли обручальные кольца.

Причиной разлада могли стать творческие разногласия: Паулина написала несколько сценариев для сериалов, режиссером которых стал Федор. Еще одной версией появившегося напряжения в отношениях некоторые поклонники считают большую разницу в возрасте. Андреевой – 35, а Бондарчуку – 57 лет. У таких партнеров, по мнению психологов, нередко возникает недопонимание из-за полярных мировоззрений.

Сами знаменитости не дают никаких комментариев на тему отношений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.