Юрист Захидов: Алексея Блиновского могут признать соучастником по делу Пашаева

Экс-адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, за большую сумму он обещал помочь уйти от ответственности за махинации с налогами "королеве марафонов" Елене Блиновской и ее мужу Алексею. Обо всех обстоятельствах дела – в материале Москвы 24.

"Порешать" не получилось

Фото: Следственный комитет РФ

Эльман Пашаев, который прославился как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете 17 сентября. По данным ведомства, в феврале 2024 года юристу удалось убедить мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, что он сможет освободить их от ответственности за махинации с налогами.





из сообщения СК РФ Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере.

По данным СМИ, за услуги экс-адвокату заплатили 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов (порядка 27 миллионов). При этом Пашаев якобы изначально понимал, что на самом деле не сможет помочь, но все равно продолжал обрабатывать "клиента". С Блиновским же его объединяла служба в одном подразделении на СВО, где юрист даже получил ранение.

Кроме того, экс-адвокат может быть причастен к отмыванию денег, утверждает телеграм-канал Mash. По данным источника, Пашаев якобы продавал беспилотники военным, а оплату проводил как благотворительные взносы в свой фонд, что не облагается налогом. Помимо прочего, юрист задолжал ФНС больше 707 тысяч рублей, а его супруга Алена – 923 тысячи, сообщили СМИ со ссылкой на базу данных ведомства. Также в базе данных ФССП России у Пашаева обнаружился долг перед приставами на сумму более чем 36 миллионов рублей.

Меру пресечения Пашаеву изберут 18 сентября. Причем вопрос будет решаться в военном суде, так как он на данный момент является военнослужащим.



Эльман Пашаев шесть раз был лишен адвокатского статуса и пять раз его восстанавливал, следует из базы данных Минюста. На всю страну он стал известен после громкого дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, которое произошло в июне 2020 года. Во время заседаний Пашаев заявлял, что среди причин аварии вполне вероятны "энергетические дыры" или "аэрозольные облака", а машину артиста и вовсе могли "взломать хакеры". Кроме того, актер рассказывал , что защитник уговаривал заплатить свидетелям за ложные показания. В итоге Михаилу Ефремову дали 8 лет тюрьмы, однако затем приговор был смягчен до 7,5 года колонии общего режима.

Негативное прошлое и темное будущее?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Максимальное наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает 10 лет лишения свободы, заметил в разговоре с Москвой 24 юрист Алишер Захидов. Но с учетом информации СМИ о налоговых махинациях Пашаеву могут предъявить и другие обвинения, заметил он.





Алишер Захидов юрист С учетом негативного прошлого есть все основания думать, что наказание может быть не менее 5–6 лет лишения свободы.

Суд может обратить внимание на участие Пашаева в спецоперации для характеристики личности или как смягчающее обстоятельство, добавил Захидов. Однако, вероятно, ему также напомнят и о многочисленных лишениях адвокатского статуса, а также громком деле Михаила Ефремова, уточнил специалист.

"Это все на усмотрение суда и зависит от той линии защиты, которую Пашаев изберет. Если он будет вести ее, только ухудшая свое положение, все положительное могут не зачесть", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, ответственность грозит и Алексею Блиновскому: по словам юриста, мужа "королевы марафонов" могут признать как потерпевшим, так и соучастником.





Алишер Захидов юрист СМИ пишут, что Пашаев заранее обещал выполнить то, что не в состоянии сделать. А если бы и хотел, то все было бы исполнено заведомо преступным путем. Простым языком: он убеждал Блиновского дать ему денег, чтобы он кому-то дал взятки.

При этом Захидов не исключил, что вместо заключения Пашаев может отправиться на передовую в зону спецоперации.

