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Общество

16:47

Ефремов заявил, что Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Михаил Ефремов в Мосгорсуде заявил о том, что предыдущий адвокат Эльман Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей.

Артист рассказал, что адвокат появился "как снег на голову", выйдя на него через общих знакомых. Также Ефремов сообщил, что Пашаев обещал добиться оправдательного приговора. Однако для этого, подчеркнул артист, адвокат предлагал подкупить свидетелей.

"Он убедил меня отказаться от признательных показаний. Я хотел пойти на особый порядок", – рассказал Ефремов.

Ранее артист сообщил о том, что Пашаев бил его ногой под столом, помогая давать правильные ответы. Ефремов признал, что ошибся, выбрав Пашаева в качестве защитника своих интересов.

Сейчас интересы актера в суде представляют три адвоката. Ефремов указал в своей жалобе, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП.

В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

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