Суд признал Ефремова виновным по делу о ДТП

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Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем 8 июня на Садовом кольце.

"Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", – начала читать приговор судья Елена Абрамова.

Суд исходит из того, что Ефремов не признал вину. "При рассмотрении дела Ефремов заявил, что вину в совершении преступления не совершал ... тем не менее, она подтверждается исследованными в суде доказательствами", – отметила судья.

Наказание будет озвучено актеру в конце приговора.

Ранее Ефремов предположил, что его приговорят к восьми годам колонии. В свою очередь, его защитник Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор будет более мягким – пять или шесть лет колонии.

Адвокат актера говорил о том, что Ефремов пока не задумывался о подаче прошения о помиловании. Также защитник не обсуждал с Ефремовым вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека.

Актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Расследование дела и судебное разбирательство длились три месяца. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.

Кроме того, шла речь о частичной компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова 500 тысяч рублей. Гособвинение также рассчитывало на удовлетворение исковых требований еще троих родственников.

3 сентября в суде завершились прения сторон по делу о ДТП. Актер признал вину.