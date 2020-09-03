Прокурор просит суд взыскать с Ефремова 500 тыс рублей в пользу старшего сына Захарова

Фото: пресс-служба Пресненского суда
Прокурор просит суд частично удовлетворить гражданский иск старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, и взыскать с актера 500 тысяч рублей. Также гособвинитель попросил полностью удовлетворить иски остальных потерпевших по делу на 1 рубль.
Ранее представитель Виталия Захарова заявил иск к Ефремову на 7,5 миллиона рублей за вычетом 200 тысяч, которые актер перевел потерпевшим по почте в качестве компенсации.
Трое других потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. По словам их адвоката Александра Добровинского, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают, поскольку деньги не могут возместить утрату близкого человека.
Прокурор сообщила, что считает доказанной вину Ефремова в ДТП. Она отметила, что это подтверждается видеоматериалами, показаниями свидетелей, данными экспертиз и другими доказательствами. Гособвинитель запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием их в колонии общего режима.
Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Об этом он заявил перед началом судебного заседания, на котором должны состояться прения сторон.
По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, Ефремов сообщил, что он "артист народа" и понесет то наказание, которое выберет ему народ.
По протоколу сегодняшнего заседания, после запроса наказания для Ефремова со стороны гособвинения слово перейдет к защите.
Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Адвокат Ефремова заявил о готовности актера признать вину
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