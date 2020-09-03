Ефремова привезли в Пресненский суд

Видео: Москва 24

Актер Михаил Ефремов приехал в Пресненский районный суд Москвы на слушание по делу о смертельном ДТП с его участием.

Сегодня прокурор должен запросить наказание для артиста. Начало заседания назначено на 10:00.

1 сентября состоялось очередное заседание по делу Ефремова. В частности, на нем завершился допрос свидетеля со стороны обвинения Светланы Набокиной. Она сообщила, что в машине Ефремова не было никого, кроме водителя.

В ходе заседания были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Адвокат Александр Добровинский сообщил, что они доказывают отсутствие в автомобиле актера кого-либо, кроме самого Ефремова.

Также было показано видео, на котором его выводят с водительского места машины. Ефремов назвал этот ролик фейковым, сообщив, что "эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск".

Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова, Виталий попросил признать актера виновным и приговорить его к семи годам лишения свободы. Также он увеличил размер иска к актеру до 7,5 миллионов рублей.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.