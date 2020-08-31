Потерпевшие просят возбудить дела на свидетелей, заявивших об отсутствии Ефремова за рулем

Фото: Москва 24

Сторона потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова планирует предъявить ходатайство о возбуждении уголовного дела на тех свидетелей, которые заявили об отсутствии артиста за рулем.

"В ходе прений сторон мы заявим ходатайство о том, чтобы судья вынесла частное определение в отношении свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна. Это наше право, предусмотренное законом. Мы полагаем, что эти люди умышленно дали суду ложные показания", – рассказала ТАСС один из адвокатов потерпевших Татьяна Головкина.

На заседании 31 августа появился новый свидетель со стороны обвинения Светлана Набокина. Она рассказала, что находившегося на водительском сидении автомобиля человека выводили из машины двое мужчин. После того, как она увидела происшествие, она начала снимать происходящее на видео. По словам Набокиной, она выразила готовность дать показания после того, как узнала, что Ефремов отрицает вину.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.