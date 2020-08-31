Водителя из машины Ефремова после ДТП выводили двое мужчин – свидетель

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Человека, который находился за рулем в момент смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова, выводили из автомобиля двое мужчин. Об этом рассказала свидетель Светлана Набокина в ходе заседания Пресненского районного суда Москвы.

Она рассказала, что работает в бистро на Смоленской площади, которое находится недалеко от места происшествия. Свидетель сообщила, что после ДТП начала снимать на телефон произошедшее.

"После ДТП я стала снимать все на телефон. Кроме того, я видела, как с водительской стороны джипа выводят мужчину. В тот момент я не знала, что это Ефремов. Я только помню, что этот водитель был в пиджаке и в темных брюках или джинсах. Позже из новостей я узнала, что это актер Ефремов", – рассказала Набокина.

Она добавила, что связалась с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинскомим после ДТП. Набокина отметила, что решила дать показания только тогда, когда поняла, что Ефремов отказывается признать свою вину.

Свидетель подчеркнула, что у нее также есть копия видеозаписи, которую она заверила нотариально. Судья Елена Абрамова, однако, не стала приобщать ее к делу в связи с тем, что подобных материалов и так достаточно.

Ранее Ефремов раскритиковал доказательства свидетелей со стороны обвинения. Он сообщил, что они неоднократно меняли свои показания. Актер отметил, что из-за этого в деле появилось еще больше "белых пятен".

Ефремов признавал вину в аварии и сообщал, что был один в машине. Об этом рассказала прокуратура, процитировав заявление актера. Материалы были привлечены в свете того, что информация, заявленная артистом 31 августа и в момент следствия, существенно различается между собой.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.