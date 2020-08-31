Водителя из машины Ефремова после ДТП выводили двое мужчин – свидетель

31 августа, 21:58
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Человека, который находился за рулем в момент смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова, выводили из автомобиля двое мужчин. Об этом рассказала свидетель Светлана Набокина в ходе заседания Пресненского районного суда Москвы.
Она рассказала, что работает в бистро на Смоленской площади, которое находится недалеко от места происшествия. Свидетель сообщила, что после ДТП начала снимать на телефон произошедшее.
"После ДТП я стала снимать все на телефон. Кроме того, я видела, как с водительской стороны джипа выводят мужчину. В тот момент я не знала, что это Ефремов. Я только помню, что этот водитель был в пиджаке и в темных брюках или джинсах. Позже из новостей я узнала, что это актер Ефремов", – рассказала Набокина.
Она добавила, что связалась с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинскомим после ДТП. Набокина отметила, что решила дать показания только тогда, когда поняла, что Ефремов отказывается признать свою вину.
Свидетель подчеркнула, что у нее также есть копия видеозаписи, которую она заверила нотариально. Судья Елена Абрамова, однако, не стала приобщать ее к делу в связи с тем, что подобных материалов и так достаточно.
Ранее Ефремов раскритиковал доказательства свидетелей со стороны обвинения. Он сообщил, что они неоднократно меняли свои показания. Актер отметил, что из-за этого в деле появилось еще больше "белых пятен".
Ефремов признавал вину в аварии и сообщал, что был один в машине. Об этом рассказала прокуратура, процитировав заявление актера. Материалы были привлечены в свете того, что информация, заявленная артистом 31 августа и в момент следствия, существенно различается между собой.
Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.
Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
В деле Михаила Ефремова появились новые свидетели
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: