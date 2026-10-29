Средства ПВО за ночь сбили 1 214 украинских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства ПВО за ночь 29 октября сбили 1 214 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Аппараты уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Тульской областей, а также над:



Смоленской областью;

Липецкой областью;

Воронежской областью;

Тверской областью;

Орловской областью;

Рязанской областью;

Владимирской областью;

Самарской областью;

Саратовской областью;

Пензенской областью;

Ростовской областью.

Кроме того, дроны ликвидировали над Московским регионом, Республикой Башкирия и Удмуртской Республикой.

Ранее один человек погиб, еще семь получили ранения в Белгородской области за сутки в результате атак Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Александра Шуваева, пятеро пострадавших находятся в стационаре.