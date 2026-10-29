29 октября, 09:30Политика
Средства ПВО за ночь сбили 1 214 украинских беспилотников
Фото: MAX/"Минобороны России"
Средства ПВО за ночь 29 октября сбили 1 214 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Аппараты уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Тульской областей, а также над:
- Смоленской областью;
- Липецкой областью;
- Воронежской областью;
- Тверской областью;
- Орловской областью;
- Рязанской областью;
- Владимирской областью;
- Самарской областью;
- Саратовской областью;
- Пензенской областью;
- Ростовской областью.
Кроме того, дроны ликвидировали над Московским регионом, Республикой Башкирия и Удмуртской Республикой.
Ранее один человек погиб, еще семь получили ранения в Белгородской области за сутки в результате атак Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Александра Шуваева, пятеро пострадавших находятся в стационаре.