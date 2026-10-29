Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 3 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара США, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей впервые с 3 августа. Это следует из данных торгов.

К 09:27 по московскому времени курс американской валюты снижался на 25 копеек относительно предыдущего закрытия и составил 79,92 рубля.

Ранее стоимость нефти Brent превысила 112 долларов за баррель впервые с 18 мая. Декабрьские фьючерсы на нефть этой марки росли на 2,94% к предыдущему закрытию, достигнув 112,02 доллара за баррель.

В то же время декабрьские фьючерсы на WTI выросли на 2,69% – до 99,76 доллара за баррель. Мировые цены на нефть растут в пределах 3%.