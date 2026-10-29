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29 октября, 09:38

Общество

Продукты для здорового питания доступны москвичам на ярмарках и рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Поддерживать здоровье сердца и сосудов поможет здоровое питание. Рацион должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, крупы, рыба, мясо птицы, бобовые, ягоды, орехи и растительные масла. Все эти продукты можно приобрести на столичных ярмарках и рынках "Москва – на волне", сообщается на портале мэра и правительства города.

В четверг, 29 октября, отмечается День борьбы с инсультом. Врач-невролог, заведующая отделением неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина Ольга Иванова рассказала, как поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы с помощью питания и контроля за состоянием организма.

По словам специалиста, наибольшую пользу для здоровья приносит не краткосрочная диета, а система питания, которой человек может придерживаться многие годы. Менять пищевые привычки можно в любом возрасте, в том числе после 50–60 лет.

Прежде всего врач советует сократить потребление соли: ее избыток способствует повышению артериального давления – одного из важнейших факторов риска инсульта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым употреблять не более пяти граммов в сутки, включая ту соль, которая уже содержится в продуктах. Сохранить вкус блюд помогут чеснок, лимонный сок, паприка и свежая зелень.

Иванова также рекомендует придерживаться средиземноморского типа питания, поскольку именно для него получены наиболее убедительные данные о пользе в отношении сердечно-сосудистой системы.

"Примерно половину тарелки отведите овощам, четверть – цельнозерновым продуктам или крупам, оставшуюся часть – рыбе, птице или бобовым. К основному меню добавьте фрукты, ягоды, орехи и растительные масла", – сказала врач.

Жирные сорта морской рыбы, такие как сельдь, скумбрия и лосось, отличаются высоким содержанием жирных кислот омега-3. Иванова рекомендует включать их в меню не менее двух раз в неделю.

Для регулярного питания предпочтительнее выбирать охлажденную или замороженную рыбу без предварительного посола и готовить ее с небольшим количеством соли – например, запекать в фольге с травами или тушить с овощами.

"Соленая сельдь и копченая скумбрия могут изредка присутствовать в рационе. При повышенном артериальном давлении их употребление лучше существенно ограничить. Основная проблема здесь не в самой рыбе, а в большом количестве соли", – объяснила врач.

Иванова рекомендует включить в рацион бобовые культуры, такие как чечевица, горох и фасоль. Они содержат много растительного протеина, калия и клетчатки. Поедание этих продуктов способствует снижению показателей холестерина и управлению весом. Вместо колбасных изделий, сосисок и копченостей лучше использовать бобовые. Из них варят первые блюда и готовят вторые.

Для поддержания здоровья важно придерживаться правильного рациона, вести подвижный образ жизни и полностью отказаться от курения. Также рекомендуется периодически проверять давление, содержание холестерина и сахара в крови.

Эксперт посоветовала взрослым жителям столицы принять участие в проекте "Московский чекап". Данная программа позволяет оценить здоровье и подобрать персональный план проверок. Главная цель – привить людям ответственное отношение к старению: понять, как функционирует организм и какие привычки способствуют поддержанию здоровья.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал избыток сахара и соли, а также недостаточное количество овощей основными проблемами питания россиян. С его слов, кондитерские изделия каждый день потребляют до 50% населения. Потребление сахара в стране в четыре раза превышает рекомендации экспертов ВОЗ, а соли – в 2,5 раза.

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