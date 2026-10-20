Мурашко: в рационе россиян встречаются недостаток овощей и переизбыток соли и сахара

Фото: depositphotos/Wisky​

Избыток сахара и соли, а также недостаточное количество овощей остаются основными проблемами питания жителей России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на презентации приложения "Худеем на здоровье" с искусственным интеллектом, которое он представил вместе с президентом Сбербанка Германом Грефом в Москве.

По словам министра, кондитерские изделия ежедневно употребляют до 50% россиян. При этом потребление сахара в стране в четыре раза превышает рекомендации экспертов Всемирной организации здравоохранения, а соли – в 2,5 раза.

Мурашко также отметил, что доля россиян, ежедневно употребляющих овощи, постепенно увеличивается и сейчас составляет 60%. Однако, подчеркнул он, в этом направлении необходимо продолжать работу.

Ранее Мурашко сообщил, что здоровым взрослым обычно достаточно от 0,8 до 1 грамма белка на килограмм веса в день. Для отдельных групп с повышенной потребностью этот показатель может достигать 1,6 грамма.

Также Мурашко рассказывал о планах создать национальное руководство по питанию. Документ, который станет ориентиром для врачей и граждан при формировании ежедневного рациона, планируют выпустить в 2027 году.