Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Актуальный статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что с начала суток 20 октября в аэропортах Московского региона задержано или отменено свыше 170 рейсов. В частности, во Внуково задержали или отменили 74 рейса, в Шереметьево – 65. В Домодедово за указанный период задержано или отменено 30 рейсов, в аэропорту Жуковский – 2 рейса.