Мурашко заявил, что у 70% россиян есть риск развития неинфекционных заболеваний

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Хотя бы один фактор риска развития неинфекционных заболеваний присутствует у 70% населения России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XXI Национальном конгрессе терапевтов.

"Например, употребление табака, алкоголя, недостаточная физическая активность, нездоровое питание", – цитирует РИА Новости презентацию Мурашко.

По словам министра, факторы риска определяют и смертность. Поэтому важно привлекать население к здоровому образу жизни и профилактике подобных заболеваний.

Ранее Мурашко указывал, что по итогам 9 месяцев текущего года младенческая смертность в России снизилась до 3,2 промилле. Он назвал это историческим минимумом, потому что до этого показатель по смертности младенцев составлял 3,3 промилле. Министр назвал новые результаты одними из лучших среди крупных стран.

