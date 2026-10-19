Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 12:04

Общество

Мурашко заявил, что у 70% россиян есть риск развития неинфекционных заболеваний

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Хотя бы один фактор риска развития неинфекционных заболеваний присутствует у 70% населения России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XXI Национальном конгрессе терапевтов.

"Например, употребление табака, алкоголя, недостаточная физическая активность, нездоровое питание", – цитирует РИА Новости презентацию Мурашко.

По словам министра, факторы риска определяют и смертность. Поэтому важно привлекать население к здоровому образу жизни и профилактике подобных заболеваний.

Ранее Мурашко указывал, что по итогам 9 месяцев текущего года младенческая смертность в России снизилась до 3,2 промилле. Он назвал это историческим минимумом, потому что до этого показатель по смертности младенцев составлял 3,3 промилле. Министр назвал новые результаты одними из лучших среди крупных стран.

Читайте также


медицинаобщество

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика