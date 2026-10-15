Мурашко отметил снижение младенческой смертности в России до 3,2 промилле

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Младенческая смертность в России по итогам девяти месяцев 2026 года снизилась до 3,2 промилле. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания Госдумы по бюджету и налогам.

"Это опять исторический минимум", – отметил он.

До этого показатель по смертности младенцев составлял 3,3 промилле. Министр назвал новые результаты одними из лучших среди крупных стран.

Мурашко, в свою очередь, также сообщил, что в России показатель выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год от постановки диагноза достиг исторического максимума.

По его словам, такие результаты стали возможны в результате современных методов лечения: химиотерапии, радиофармтерапии, а также лучевой терапии и ядерной медицины. Комбинация всех прилагаемых усилий дает возможность бороться за жизнь пациентов, отметил глава Минздрава.