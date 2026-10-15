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15 октября, 12:57

Общество

Рак молочной железы остается одним из самых распространенных видов онкологии в России

Фото: 123RF.com/sifotography

На долю рака молочной железы приходится около 13–15% всех злокачественных опухолей в России. Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России по науке и образованию, руководитель отдела онколомаммологии Александр Петровский.

За прошлый год такой диагноз впервые поставили более чем 85 тысячам женщин. Два десятилетия назад ежегодно выявляли около 65 тысяч случаев заболевания.

Петровский связал увеличение числа выявленных случаев прежде всего с ростом продолжительности жизни. По его словам, благодаря развитию медицины люди живут дольше, поэтому больше из них доживают до возраста, когда проявляются онкологические заболевания.

Врач также отметил, что методы обнаружения болезни совершенствуются, а скрининговые обследования стали значительно доступнее.

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают ежегодно 15 октября.

Ранее ученые предложили новый подход к лечению аденокарциномы легкого – также одного из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, который может плохо поддаваться стандартной терапии. Исследователи предложили дополнить лучевое лечение воздействием ингибиторов фермента PCSK9.

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