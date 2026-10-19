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19 октября, 05:33

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Онколог Каприн: опухоли мозга, уха и надпочечников встречаются реже всего

Онколог назвал самые редкие виды злокачественных опухолей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Опухоли отдельных структур головного мозга, уха, надпочечников и других отделов центральной нервной системы относятся к наиболее редким онкологическим заболеваниям у взрослых. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог министерства здравоохранения России, генеральный директор медицинского учреждения, академик Российской академии наук Андрей Каприн.

По словам специалиста, такие злокачественные новообразования редко выявляют как у мужчин, так и у женщин. Это следует из статистической структуры онкологической заболеваемости взрослого населения.

При этом небольшое число подобных случаев не снижает их значимости для медицины. Напротив, редкие опухоли нередко становятся серьезным профессиональным вызовом для врачей.

Каприн отметил, что в региональной клинике специалист за всю карьеру может столкнуться лишь с несколькими пациентами с определенным редким типом новообразования.

Ранее ученые предложили новый подход к лечению аденокарциномы легкого – одного из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, который может плохо поддаваться стандартной терапии. Исследователи предложили дополнить лучевое лечение воздействием ингибиторов фермента PCSK9.

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