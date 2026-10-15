Онколог Каприн: при вакцинации от гриппа используют вакцины без живого вируса

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Инактивированные вакцины против гриппа не содержат живого вируса и применяются в том числе для защиты людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, конкретный препарат и подходящее время для прививки следует выбирать вместе с лечащим врачом. При принятии решения необходимо учитывать историю болезни пациента и проводимое лечение.

Каприн отметил, что забота об онкологических пациентах не ограничивается лечением самой опухоли. Важно также по возможности предотвращать другие заболевания, которые способны осложнить терапию или восстановление.

Ранее ученые предложили новый подход к лечению аденокарциномы легкого – одного из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, который может плохо поддаваться стандартной терапии. Исследователи предложили дополнить лучевое лечение воздействием ингибиторов фермента PCSK9.