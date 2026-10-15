Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:06

Общество
Главная / Новости /

Онколог Каприн: при вакцинации от гриппа используют вакцины без живого вируса

В Минздраве РФ рассказали о вакцинации от гриппа пациентов с раком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инактивированные вакцины против гриппа не содержат живого вируса и применяются в том числе для защиты людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, конкретный препарат и подходящее время для прививки следует выбирать вместе с лечащим врачом. При принятии решения необходимо учитывать историю болезни пациента и проводимое лечение.

Каприн отметил, что забота об онкологических пациентах не ограничивается лечением самой опухоли. Важно также по возможности предотвращать другие заболевания, которые способны осложнить терапию или восстановление.

Ранее ученые предложили новый подход к лечению аденокарциномы легкого – одного из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, который может плохо поддаваться стандартной терапии. Исследователи предложили дополнить лучевое лечение воздействием ингибиторов фермента PCSK9.

Читайте также


медицинаобщество

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика