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20 октября, 20:04

Происшествия

Российский тату-мастер пропал во время одиночного велопутешествия по Азии

Фото: 123RF.com/mastermilmar

Российский тату-мастер Иван Чесноков пропал во время одиночного велопутешествия по Азии. Об этом SHOT сообщила его супруга Анна.

16 сентября мужчина отправился в велотрип по маршруту Китай – Вьетнам – Лаос – Таиланд. Каждый день он проезжал около 150 километров и постоянно был на связи с женой. Последний раз Иван написал ей 16 октября в 14:05 по московскому времени из провинции Прачуап-Кхири-Кхан. После этого связь оборвалась, а его геолокация исчезла с трекера.

По плану путешественник собирался переночевать в палатке, а утром продолжить путь в сторону Пхукета, затем – через Малайзию и Сингапур. При себе у Ивана не было крупных сумм и других ценностей, также у него нет медицинской страховки. Родные переживают, что с ним могло что-то случиться в дороге.

Сейчас Анна готовит обращение в российское посольство. Сама срочно вылететь в Таиланд она не может – дома с ней двое детей, одному из которых 9 лет. По словам супруги, уже завтра в Таиланде планируют собирать волонтеров и искать Ивана в районе Прачуап-Кхири-Кхан – Хуа-Хин – Чумпхон.

Ранее стало известно о пропаже россиянки Светланы Фрайжи в Ереване. По словам ее дочери, мать приехала в армянскую столицу автобусом из России 10 октября. На следующий день она должна была вылетать в Париж, однако в самолет она не села. С того момента телефон матери перестал работать.

В свою очередь, в МВД республики сообщили, что женщина покинула территорию Армении 14 октября. Полиция провела масштабные поисковые работы.

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