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06 октября, 12:05

Происшествия

Пропавший на Пхукете 17-летний россиянин найден в больнице

Фото: телеграм-канал SHOT

Пропавший на Пхукете 17-летний россиянин Данила Горбунов найден в одной из больниц острова. Об этом сообщила РИА Новости лидер группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

По ее словам, после появления в соцсетях информации о молодом человеке его матери позвонили очевидцы и рассказали, что похожего юношу видели в больнице "Ватчира Пхукет". Женщина отправилась в медучреждение и нашла сына.

"Горбунов попал в тяжелейшее ДТП и оказался единственным выжившим в этой аварии", – рассказала Шерстобоева.

Телеграм-канал SHOT уточнил, что, по предварительной информации, подросток попал в аварию на такси. Молодой человек пока находится в коме и не приходит в сознание.

Об исчезновении 17-летнего россиянина стало известно 6 октября. Подросток направлялся на встречу с друзьями в район Патонг, но до места не дошел и пропал без вести. Родственники россиянина обратились в полицию и проинформировали генконсульство РФ на Пхукете.

В свою очередь, волонтеры разместили информацию о Горбунове и его приметах в социальных сетях. Шерстобоева также отмечала, что молодой человек уже два года проживает на Пхукете с матерью и сестрой, из дома выходит редко и не знает ни английского, ни тайского языка. При этом он хорошо знал остров.

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