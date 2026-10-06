На Пхукете ищут пропавшего 17-летнего россиянина

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17-летний россиянин Данила Горбунов, который два года живет с семьей на Пхукете, пропал без вести. Об этом рассказала РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

По ее словам, подросток хорошо знал остров и направлялся на встречу с друзьями в район Патонг, но до места не дошел и исчез без следа. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Родственники пропавшего обратились в полицию с заявлением и проинформировали генконсульство России на Пхукете. Волонтеры поместили информацию о Горбунове и его приметах в социальных сетях, в том числе в паблике "Паттайя от А до Я", с просьбой сообщить, если кто-то его видел.

Шерстобоева также отметила, что Горбунов проживает на Пхукете с матерью и сестрой, из дома выходит редко и не знает ни английского, ни тайского языка.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, светлая родинка под носом справа. Одет в темно-зеленую футболку, черные шорты и коричневые шлепанцы типа "кроксы".

Ранее гражданин России, пропавший в районе мыса Мебулу на индонезийском острове Бали, был найден мертвым. По данным СМИ, 40-летнего россиянина искали с утра 26 сентября в районе Танджунг-Мебулу в Печату на юге Бали. Поводом стало обнаружение местными жителями припаркованного мотоцикла без владельца.

Спасатели с помощью беспилотника с тепловизором осмотрели край обрыва, но следов пропавшего не нашли. Вскоре местные жители сообщили о неприятном запахе неподалеку. Тело обнаружили среди камней под скалой и перевезли в больницу имени профессора Нгоэры.

