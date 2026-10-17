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17 октября, 11:42

Происшествия

Гражданка России пропала в Ереване

Фото: 123RF.com/vrej

Гражданка России Светлана Фрайжи пропала в Ереване. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на ее дочь Елену.

По ее словам, 66-летняя женщина приехала в столицу Армении автобусом из России 10 октября. На следующий день она должна была вылететь в Париж, однако на борт самолета не села. С этого момента ее телефон перестал работать, а сообщения не доходят.

Дочь женщины отметила, что в последний раз Светлану видели 14 октября, и с тех пор семья не может с ней связаться.

Ранее гражданин России, пропавший в районе мыса Мебулу на индонезийском острове Бали, был найден мертвым. По данным СМИ, 40-летнего россиянина искали с утра 26 сентября в районе Танджунг-Мебулу в Печату на юге Бали. Поводом стало обнаружение местными жителями припаркованного мотоцикла без владельца.

Спасатели с помощью беспилотника с тепловизором осмотрели край обрыва, но следов пропавшего не нашли. Вскоре местные жители сообщили о неприятном запахе неподалеку. Тело обнаружили среди камней под скалой.

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