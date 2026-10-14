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14 октября, 15:59

Происшествия

Россиянин, пострадавший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете, вышел из комы

Фото: телеграм-канал Mash

17-летний россиянин Данила Горбунов, получивший тяжелые травмы в аварии на Пхукете, пришел в сознание и готовится к выписке. Об этом РИА Новости сообщила лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Молодой человек попал в больницу после лобового столкновения двух мотоциклов. Он ехал пассажиром на мототакси, которое столкнулось с другим мотоциклом. За рулем второго транспортного средства был Асхабали Мусаев – сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

После аварии Горбунов находился в коме с черепно-мозговой травмой, переломами и трещинами лицевых костей. По словам Шерстобоевой, хирурги провели операцию и скрепили его челюсть скобами. У него также были повреждены легкое и печень. Врачи диагностировали разрыв четвертой степени.

Сейчас сознание россиянина остается спутанным. По оценке медиков, восстановление может занять до года, однако состояние пациента демонстрирует положительную динамику. Медики рассчитывают в ближайшее время выписать его из больницы, добавила волонтер.

Горбунов пропал 4 октября и впоследствии был найден в больнице Пхукета в коматозном состоянии. Выяснилось, что он направлялся на встречу с друзьями, но попал в аварию.

Само ДТП произошло в ночь на 5-е число. В результате аварии Мусаев и водитель мототакси погибли. Сына экс-мэра Махачкалы похоронили в родном селе 9 октября.

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