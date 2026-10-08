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08 октября, 13:49

Происшествия

Погибшего в Таиланде сына бывшего мэра Махачкалы Мусаева похоронят в родовом селе

Фото: телеграм-канал SHOT

Погибшего в ДТП в Таиланде сына экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева Асхаба похоронят 9 октября в родовом селе Сергокала в Дагестане. Об этом РИА Новости сообщили родные бывшего главы города.

Генеральный консул России на Пхукете Егор Иванов рассказал, что тело погибшего россиянина 7 октября отправили на родину.

32-летний Мусаев погиб на Пхукете в ночь на 5 октября в результате аварии с участием нескольких транспортных средств. Об этом говорили источники в окружении бывшего главы Махачкалы.

В той же аварии пострадал россиянин Данила Горбунов, который пропал 4 октября и впоследствии оказался в больнице Пхукета в коматозном состоянии. У него повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – множественные трещины.

По словам лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светланы Шерстобоевой, Горбунов ехал на мотоцикле-такси на встречу с друзьями, когда произошло лобовое столкновение с мотоциклом, которым управлял Мусаев.

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