Подростку восстанавливают лицо после ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

Российский подросток попал в больницу с тяжелыми травмами после ДТП с Асхабом Мусаевым – сыном экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Авария произошла на Пхукете в ночь на 5 октября, с тех пор 17-летнего юношу не могли найти родственники. Мусаев при этом не выжил. Подробности – в материале Москвы 24.

"Единственный выживший"

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский подросток Данила Горбунов пропал в Таиланде 4 октября: 17-летний юноша направлялся в Патонг на встречу с друзьями, но до места не добрался.

Родные заявили в полицию и уведомили генконсульство РФ на Пхукете, а волонтеры опубликовали приметы пропавшего. Лидер группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева уточняла в беседе с журналистами, что подросток два года живет на острове с матерью и сестрой, редко выходит из дома, не владеет английским и тайским, однако хорошо знает Пхукет.

Горбунова нашли в одной из больниц острова спустя пару дней. Мама подростка узнала об этом благодаря очевидцам, которые увидели информацию о поисках в соцсетях и заметили парня в медучреждении.





Светлана Шерстобоева лидер группы российских волонтеров в Таиланде Горбунов попал в тяжелейшее ДТП и оказался единственным выжившим в этой аварии.

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит. Родные подростка рассказали телеграм-каналу SHOT, что у пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – множественные трещины. Медики устанавливают пластины в челюсть и поэтапно восстанавливают лицо: одна операция уже проведена, следующая запланирована на 7 октября.

ДТП с сыном экс-чиновника

Фото: телеграм-канал Mash

Выяснилось, что Данила Горбунов стал участником аварии с участием Асхаба Мусаева – сына бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. ДТП произошло около 03:00 5 октября. По словам Светланы Шерстобоевой, подросток отправился на встречу с друзьями на мотоцикле-такси, который столкнулся лоб в лоб с мопедом сына экс-чиновника. Мусаев и водитель такси, который был гражданином Таиланда, погибли.

В консульстве отметили, что родственникам оказывают содействие в репатриации тела погибшего россиянина. Изначально Муса Мусаев в разговоре с телеграм-каналом Baza опроверг сообщения о смерти сына, однако впоследствии информацию подтвердили в его окружении. По данным телеграм-канала Mash, Асхаб прилетел в Таиланд несколько месяцев назад после конфликта с местными в Дагестане.

Муса Мусаев занимал должность мэра Махачкалы с октября 2015 года, а в январе 2018-го его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. В октябре того же года суд приговорил чиновника к четырем годам лишения свободы, признав виновным в земельных махинациях с ущербом бюджету города на сумму примерно в 50 миллионов рублей.

Другой сын Мусаева Бадрудин ранее был фигурантом громких дел о насилии и оскорблении представителей власти. В 2016 году он в нетрезвом состоянии совершал управляемые заносы, развороты и выезжал на полосу встречного движения за рулем дорогого внедорожника. Когда инспекторы ДПС остановили машину, Бадрудин и пассажир Даци Хазамов "применил насилие" к правоохранительным органам, сообщали тогда в Следственном комитете. Всего у бывшего мэра четверо детей.

