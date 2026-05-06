06 мая, 17:54

Происшествия
Мать погибшей актрисы Добромиловой считает, что та предчувствовала гибель

"Предчувствовала": мать актрисы Добромиловой рассказала об их последнем разговоре

34-летнюю звезду клипа HammAli & Navai Ксению Добромилову насмерть сбил мотоциклист. В этот же день в серьезное ДТП в центре Москвы попал сам рэпер Navai. Подробности – в материале Москвы 24.

Рисковала жизнью

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Смертельное ДТП произошло 5 мая в Москве: на Большой Дорогомиловской улице мотоциклист сбил блогера, фотографа и актрису Ксению Добромилову. Ей было 34 года.

По данным СМИ, трагедия произошла во время экстремальной фотосессии на дороге: ради эффектного кадра Ксения заняла позицию на разделительной полосе. В какой-то момент один из байкеров поднял мотоцикл на заднее колесо на большой скорости и потерял управление.

После гибели девушки против водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее неосторожности смерть человека"). Максимальная санкция по этой части – лишение свободы на срок до пяти лет.

При этом заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев отметил в разговоре с Москвой 24, что молодому человеку будет необходимо доказать отсутствие злого умысла в своих действиях.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, написала в своих соцсетях, что видела Добромилову буквально перед ее гибелью.

В Москве произошло ужасное ДТП, девушку-фотографа сбил мотоциклист в момент съемки. Я до сих пор не могу это переварить, потому что вчера сама проезжала мимо и видела ее. Мы не сразу поняли, что на дороге на корточках сидит человек, заметили в последний момент. И даже обсудили, что это выглядит очень опасно. А сегодня читаю новости, и это была она. Искренне соболезную ее близким. Какая же хрупкая штука жизнь, берегите себя и своих родных.
Анна Заворотнюк
актриса, модель

Известно, что в 2023-м Ксения уже попадала в ДТП на собственном мотоцикле, но тогда она отделалась переломом руки и ушибами.

Фото: кадр из клипа. Vk.com/Navai

На смерть Добромиловой отреагировали участники дуэта HammAli & Navai: в 2019-м Ксения снялась в клипе на их песню "Девочка-война".

"Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное", – сказал Navai.

Его коллега HammAli (настоящее имя – Александр Алиев) опубликовал в блоге фрагмент клипа.

"Очень больно слышать такие новости. Ксюша, спи спокойно! Ты всегда была добрым и светлым человеком! Родные и близкие Ксюши, примите мои искренние соболезнования", – написал рэпер.

По данным СМИ, Добромилова окончила театральный колледж им. Л. А. Филатова по специальности "Актриса музыкального театра", а также Московский институт культуры и искусств по специальности "Актриса театра и кино". Впоследствии девушка работала в Московском театре мюзикла и Театре Луны.

Несколько лет назад она переквалифицировалась в фотографа. Ксению хорошо знали в столичном мотосообществе и часто заказывали ей фотосессии. Добромилова гордилась экстремальной работой, регулярно выкладывая результаты съемок и бэкстейдж. На кадрах в соцсетях видно, что фотограф зачастую находилась в опасной близости от движущихся мотоциклов.

"Я мотофотограф и видеограф. И я рискую жизнью, чтобы снимать это", – написала она под одним из роликов.

Мать погибшей рассказала изданию MSK1.RU, что Ксения мечтала о хороших ролях в театре, хотела реализоваться как певица, а также грезила о семье. Женщина также отметила, что полгода назад умер отец девушки, а в последнее время сама Ксения как будто предчувствовала беду.

Последний разговор был неделю назад. Я ей говорю: "Ксюш, ты не забудь меня пригласить на свадьбу". А она мне сказала: "Мам, надо еще дожить до свадьбы". А я ей: "Почему и зачем ты так говоришь?" Меня кольнуло это. Она грустная была. Может быть, что-то предчувствовала и предвидела, не знаю.
мать Ксении Добромиловой

Мать Ксении мирилась с опасным увлечением дочери, потому что понимала, что девушка занималась любимым делом.

"Поэтому она и вышла… вышла на дорогу, чтобы сделать красивые снимки. Хотя было специально отведенное место. Кто-то мог отвезти ее на транспорте, она с дороги бы снимала в движении. Мото – это было ее последнее увлечение. Это была ее команда, ее друзья. Там хорошие ребята", – рассказала женщина, отметив, что после трагедии многие участники мотосообщества выразили ей поддержку и предложили помощь.

Женщина уточнила, что похороны могут состояться 7 мая.

Трагическое совпадение

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Примерно с разницей в час в Москве произошло еще одно ДТП, его участником стал рэпер Navai (настоящее имя – Navai Бакиров). Музыкант находился за рулем Ferrari, инцидент случился в центре Москвы на Зубовском бульваре. Пострадавших и погибших нет.

Подруга Ксении Добромиловой, Вероника Конкина, прокомментировала трагическое совпадение телеканалу НТВ.

Двойное ДТП – это не случайно. В один день, в одно и то же время два человека попадают в ДТП. Мне кажется, ее сердце чувствовало уход.
Вероника Конкина
подруга Ксении Добромиловой

Позже появились кадры с места ДТП с Navai, на которых видно, что автомобиль без номеров на большой скорости влетел в дерево недалеко от станции метро "Парк культуры". Части машины от удара разлетелись в разные стороны, в том числе на тротуар и полосы движения. По разным данным, стоимость автомобиля оценивается в 47–68 миллионов рублей.

По словам свидетелей, после инцидента рэпер переоделся и пересел в другое авто, находившееся неподалеку. В момент ДТП вместе с Navai также был пассажир.

После аварии на бульваре образовался большой затор. Водителям пришлось объезжать место ДТП, так как спорткар после столкновения с препятствием собирали по частям.

"За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав", – сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В ведомстве также подтвердили, что на автомобиле действительно не было регистрационных номеров. Позднее сам Бакиров тоже прокомментировал инцидент. По его словам, машина была без номеров, потому что он приобрел ее недавно. К аварии, по его мнению, привели "плохие колеса". Рэпер также отметил, что ехал небыстро.

Машину не жалко. Главное – все живы и здоровы.
Наваи Бакиров
рэпер

Однако позже появилась другая информация: музыкант заявил, что Ferrari он якобы взял в аренду.

