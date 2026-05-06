Мать погибшей актрисы Добромиловой считает, что та предчувствовала гибель

34-летнюю звезду клипа HammAli & Navai Ксению Добромилову насмерть сбил мотоциклист. В этот же день в серьезное ДТП в центре Москвы попал сам рэпер Navai. Подробности – в материале Москвы 24.
Рисковала жизнью
Смертельное ДТП произошло 5 мая в Москве: на Большой Дорогомиловской улице мотоциклист сбил блогера, фотографа и актрису Ксению Добромилову. Ей было 34 года.
По данным СМИ, трагедия произошла во время экстремальной фотосессии на дороге: ради эффектного кадра Ксения заняла позицию на разделительной полосе. В какой-то момент один из байкеров поднял мотоцикл на заднее колесо на большой скорости и потерял управление.
После гибели девушки против водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее неосторожности смерть человека"). Максимальная санкция по этой части – лишение свободы на срок до пяти лет.
При этом заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев отметил в разговоре с Москвой 24, что молодому человеку будет необходимо доказать отсутствие злого умысла в своих действиях.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, написала в своих соцсетях, что видела Добромилову буквально перед ее гибелью.
Известно, что в 2023-м Ксения уже попадала в ДТП на собственном мотоцикле, но тогда она отделалась переломом руки и ушибами.
На смерть Добромиловой отреагировали участники дуэта HammAli & Navai: в 2019-м Ксения снялась в клипе на их песню "Девочка-война".
"Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное", – сказал Navai.
Его коллега HammAli (настоящее имя – Александр Алиев) опубликовал в блоге фрагмент клипа.
"Очень больно слышать такие новости. Ксюша, спи спокойно! Ты всегда была добрым и светлым человеком! Родные и близкие Ксюши, примите мои искренние соболезнования", – написал рэпер.
По данным СМИ, Добромилова окончила театральный колледж им. Л. А. Филатова по специальности "Актриса музыкального театра", а также Московский институт культуры и искусств по специальности "Актриса театра и кино". Впоследствии девушка работала в Московском театре мюзикла и Театре Луны.
Несколько лет назад она переквалифицировалась в фотографа. Ксению хорошо знали в столичном мотосообществе и часто заказывали ей фотосессии. Добромилова гордилась экстремальной работой, регулярно выкладывая результаты съемок и бэкстейдж. На кадрах в соцсетях видно, что фотограф зачастую находилась в опасной близости от движущихся мотоциклов.
"Я мотофотограф и видеограф. И я рискую жизнью, чтобы снимать это", – написала она под одним из роликов.
Мать погибшей рассказала изданию MSK1.RU, что Ксения мечтала о хороших ролях в театре, хотела реализоваться как певица, а также грезила о семье. Женщина также отметила, что полгода назад умер отец девушки, а в последнее время сама Ксения как будто предчувствовала беду.
Мать Ксении мирилась с опасным увлечением дочери, потому что понимала, что девушка занималась любимым делом.
"Поэтому она и вышла… вышла на дорогу, чтобы сделать красивые снимки. Хотя было специально отведенное место. Кто-то мог отвезти ее на транспорте, она с дороги бы снимала в движении. Мото – это было ее последнее увлечение. Это была ее команда, ее друзья. Там хорошие ребята", – рассказала женщина, отметив, что после трагедии многие участники мотосообщества выразили ей поддержку и предложили помощь.
Женщина уточнила, что похороны могут состояться 7 мая.
Трагическое совпадение
Примерно с разницей в час в Москве произошло еще одно ДТП, его участником стал рэпер Navai (настоящее имя – Navai Бакиров). Музыкант находился за рулем Ferrari, инцидент случился в центре Москвы на Зубовском бульваре. Пострадавших и погибших нет.
Подруга Ксении Добромиловой, Вероника Конкина, прокомментировала трагическое совпадение телеканалу НТВ.
Позже появились кадры с места ДТП с Navai, на которых видно, что автомобиль без номеров на большой скорости влетел в дерево недалеко от станции метро "Парк культуры". Части машины от удара разлетелись в разные стороны, в том числе на тротуар и полосы движения. По разным данным, стоимость автомобиля оценивается в 47–68 миллионов рублей.
По словам свидетелей, после инцидента рэпер переоделся и пересел в другое авто, находившееся неподалеку. В момент ДТП вместе с Navai также был пассажир.
После аварии на бульваре образовался большой затор. Водителям пришлось объезжать место ДТП, так как спорткар после столкновения с препятствием собирали по частям.
"За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав", – сообщили в департаменте транспорта Москвы.
В ведомстве также подтвердили, что на автомобиле действительно не было регистрационных номеров. Позднее сам Бакиров тоже прокомментировал инцидент. По его словам, машина была без номеров, потому что он приобрел ее недавно. К аварии, по его мнению, привели "плохие колеса". Рэпер также отметил, что ехал небыстро.
Однако позже появилась другая информация: музыкант заявил, что Ferrari он якобы взял в аренду.
Актриса из клипа "Девочка-война" Добромилова погибла во время фотосъемки байкеров в Москве