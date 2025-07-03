Роналду и Надаль выразили соболезнования в связи со смертью Диогу Жоты

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии по футболу Диогу Жота погиб в ДТП вместе с братом 3 июля. По данным СМИ, у их спорткара на скорости лопнуло колесо, из-за чего машина вылетела на обочину и загорелась. Как футбольный мир прощается с Диогу Жотой и его братом, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Печальный день для футбола"

Фото: AP Photo/Jon Super

ДТП с участием 28-летнего нападающего "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоты и его 25-летнего брата Андре да Силвы (игрока португальского клуба "Пенафиел") случилось на 65-м километре трассы А-52 на западе Испании в ночь на 3 июля. По данным Гражданской гвардии страны, футболисты ехали на Lamborghini на огромной скорости, и при попытке обогнать другую машину у спорткара лопнуло колесо. Автомобиль выбросило в кювет, после чего он загорелся. Выбраться из него игроки уже не смогли.

Судя по кадрам из соцсетей, от гоночного авто практически ничего не осталось. Ряд источников утверждают, что тела игроков настолько обгорели, что опознать их смогли только после проверки номеров на автомобиле.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в своих соцсетях назвал новость о гибели Жоты и его брата "неожиданной и трагичной", а также выразил соболезнования их семье.





Луиш Монтенегру премьер-министр Португалии Печальный день для футбола, для национального и международного спорта.

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса заявил, что спортивное сообщество страны опустошено гибелью футболистов.

"Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре – невосполнимая потеря для португальского футбола, и мы будем делать все возможное, чтобы каждый день чтить их наследие", – сказано в заявлении Проэнсы на официальном сайте федерации.



Фото: AP Photo/Rui Vieira

Слова соболезнования опубликовал и "Пенафиел", за который выступал Андре Силва. Также в клубе пообещали почтить его память на ближайших мероприятиях.

"Потеря двух молодых жизней, связанных с миром футбола, наполняет нас болью и ужасом. В это трудное время клуб выражает самые искренние соболезнования семье, друзьям и всем тем, кто разделил моменты жизни и страсть к спорту с Андре и Диогу", – сказано в заявлении на официальном сайте.

Соболезнования выразил и "Ливерпуль", за который Жота выступал с 2020 года. При этом в клубе призвали уважать частную жизнь семьи игроков, их друзей, партнеров и персонала команды, "пока они пытаются смириться с невообразимой утратой".

По итогам минувшего сезона Диогу Жота в составе "Ливерпуля" впервые в своей карьере стал чемпионом Англии по футболу. Кроме того, нападающий завоевал с "красными" Кубок Англии и два Кубка английской лиги. Также Жота дважды становился победителем Лиги наций в составе сборной Португалии. Портал Transfermarkt оценивал игрока в 40 миллионов евро.

Буквально за пару недель до гибели Жота обручился со своей возлюбленной Рутой Кардозу, с которой встречался более 10 лет. За это время у пары родилось трое детей. Последний пост в своих соцсетях футболист опубликовал как раз с кадрами церемонии и подписью: "Да, навсегда".

"Мы все будем скучать"

Фото: AP Photo/Martin Rickett/Pool via AP)

Соболезнования семье Диогу Жоты и его брата Андре выразили в УЕФА. При этом в заявлении руководства Английской Премьер-лиги слова поддержки отдельно адресованы "Ливерпулю" и всем его болельщикам.

"Футбол потерял чемпиона, по которому мы будем скучать всегда", – сказано о Жоте в публикации.

В числе многих на гибель Диогу отреагировал и предыдущий его клуб – "Вулверхэмптон".

"Мы убиты горем. Болельщики обожали Диогу, его любили партнеры по команде, о нем заботились все, кто работал с ним в период его выступлений за клуб. Он оставил воспоминания, которые мы никогда не забудем", – говорится в заявлении.

Слова поддержки опубликовали и клубы, за которые Диогу никогда не выступал. В частности, соболезнования появились на сайтах английского "Тоттэнхема" и "Челси", мадридского "Реала", "Барселоны", "Милана", французских ПСЖ, "Монако" и других команд. Поддержку семье нападающего выразил и "Зенит" из Санкт-Петербурга". Также сообщения о гибели Жоты опубликовали и принципиальные соперники "Ливерпуля" – "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", а также футбольные федерации из разных стран.

Соболезнования семье Жоты принесли и игроки сборной Португалии. В том числе, ее лидер Криштиану Роналду, который назвал случившееся непостижимым.





Криштиану Роналду нападающий сборной Португалии по футболу Только что мы были вместе в сборной, потом ты женился. Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю всей силы в мире. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам.

Фото: AP Photo/Ian Hodgson

В связи с гибелью Жоты и его брата матчи женского чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Швейцарии, будут начинаться с минуты молчания. При этом на новости отреагировали не только в мире футбола. В частности, слова соболезнования принес теннисист Рафаэль Надаль.

"Печальная и болезненная новость. Выражаю всю свою любовь, поддержку и сочувствие его жене, детям, родным и друзьям в это тяжелое время. Покойтесь с миром, Диогу Жота и Андре Силва", – написал Надаль в соцсетях.

Совладелец "Ливерпуля", баскетболист Леброн Джеймс также прокомментировал произошедшее в соцсетях.



("You’ll Never Walk Alone", строчка из гимна "Ливерпуля", в переводе с англ. "Ты никогда не будешь один". – Прим. ред.) , Жота!

Леброн Джеймс баскетболист Все мои молитвы обращены к его близким в это время! Пусть вас всех направляют и защищают! YNWA, Жота!

Соболезнования спортивный мир выражает не только в Сети. После того, как стало известно о смерти братьев, англичане понесли цветы и шарфы к домашнему стадиону "Ливерпуля" – "Энфилду". При этом на кадрах из соцсетей можно заметить атрибутику не только "красных", но и других клубов. Также в память о Жоте и его брате на "Энфилде" приспущен флаг "Ливерпуля".

Кроме того, в Сети появились видео из автомобилей в Португалии: в память о Диогу Жоте одна из местных радиостанций включила гимн "Ливерпуля".