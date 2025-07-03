BBC Sport: причиной смертельного ДТП с Диогу Жотой стало лопнувшее колесо

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Причиной ДТП, в результате которого погибли португальский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Диогу Жота и его брат Андре да Силва, стала лопнувшая шина на их автомобиле Lamborghini. Об этом сообщает BBC Sport.

О гибели 28-летнего португальца стало известно 3 июля. По данным СМИ, машина футболиста сошла с дороги в Испании и загорелась. В Федерации футбола Португалии (FPF) уточнили, что в ДТП также погиб 25-летний брат игрока, который выступал за португальский футбольный клуб "Пеньяфьель".

Организация также обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с просьбой почтить память погибших минутой молчания перед матчем национальной сборной против Испании на женском чемпионате Европы, который пройдет 3 июля.

Незадолго до случившегося Жота выиграл Лигу наций со сборной Португалии, а 22 июня он женился. Игрок был отцом троих детей. Он состоял в отношениях с Руте Кардосо, которая родила их последнего ребенка в декабре 2024-го.

За время выступления в составе "Ливерпуля" игрок провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. Кроме того, Жота дважды выигрывал Лигу наций со сборной Португалии. В разные периоды футболист также играл в испанском "Атлетико", португальском "Порту" и английском "Вулверхэмптоне".

