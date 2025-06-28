Участник чемпионата России по мотокроссу погиб во время соревнований в Ирбите

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Участник чемпионата России по мотокроссу с колясками Руслан Козуб погиб в результате аварии во время соревнований в городе Ирбит. Об этом сообщил президент Федерации мотоциклетного спорта РФ Александр Джеус, слова которого приводятся на сайте организации.

"В результате столкновения экипажей № 74 и № 335 произошло падение. Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Андреевича Козуба. Нет слов, чтобы выразить всю глубину скорби и потрясения", – указал он.

Козубу было 32 года. В связи с трагедией соревнования остановили.

По словам главы федерации, главная задача состоит в поддержании семьи пострадавших, в расследовании причин и обстоятельств аварии. Он также выразил соболезнования семье, друзьям и близким Козуба.

Джеус уточнил, что второй участник ДТП Александр Пупышев был госпитализирован.

Ранее чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии. По данным местной Госавтоинспекции, авария с участием автомобиля Lada Granta и встречных грузовиков "Газель" и Sitrak произошла рано утром 16 июня на 69-м километре автодороги Р240. Глава Минспорта региона Руслан Хабибов выразил соболезнования семье и близким Красникова, а также назвал произошедшее огромной утратой для отечественного мотоспорта.

