Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Салман Хасимиков

Фото: РИА Новости/Владимир Акимов

Четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Салман Хасимиков скончался на 73-м году жизни. Об этом ТАСС заявили близкие спортсмена.

Борец умер утром 28 мая 2025 года.

В свою очередь, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что у Хасимикова были проблемы с сердцем.

"Тяжелейшая утрата для всех нас. Буквально вчера говорил с вице-президентом федерации Алиханом Анатольевичем Харсиевым, он ехал к нему в больницу", – сказал Мамиашвили.

Хасимиков родился 5 апреля 1953 года в Казахской ССР в чеченской семье. В возрасте 16 лет начал тренироваться у тренера Дэги Багаева, а через год стал чемпионом мира среди юниоров. В 1976-м он переехал в Москву.

Спортсмен выступал в весовой категории более 100 килограммов. Четыре раза побеждал на мировых первенствах, четырежды выигрывал чемпионаты СССР, а в 1979 и 1981 годах побеждал на чемпионатах Европы. При этом он ни разу не смог выступить на Олимпийских играх.

После завершения карьеры в борьбе Хасимиков ушел в реслинг, успешно выступая в нем несколько лет. Он завоевал титул чемпиона Международного Гран-при по реслингу в тяжелом весе.