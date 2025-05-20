Четырехкратный чемпион России по боксу Шкаликов умер на 55-м году жизни

Фото: Федерация бокса Челябинской области

Четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов скончался в возрасте 54 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Челябинской области.

В спортивном объединении отметили, что Шкаликов навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, "чье мастерство, упорство и преданность" спорту вдохновляли других. Его успехи стали частью истории всего российского бокса, добавили там.

Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Прощание пройдет 22 мая в 14:00 в городе Копейске по адресу улица Братьев Гожевых, дом 5А.

Боксер родился в 1970 году. За российскую сборную он выступал в первой половине 1990-х годов, участвовал в чемпионатах Европы и мира.

Шкаликов был чемпионом РФ в 1992, 1993, 1994 и 1995 годах. В общей сложности за свою карьеру он одержал около 240 побед и порядка 50 раз потерпел поражение.