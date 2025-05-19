Воспитанник хоккейного клуба "Динамо" Гофман умер на 24-м году жизни

Фото: телеграм-канал "ХК Динамо Москва | HC Dynamo Moscow"

Воспитанник московского "Динамо", хоккеист Олег Гофман ушел из жизни в возрасте 23 лет. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Хоккеист погиб 18 мая в результате несчастного случая. Представители "Динамо" выразили соболезнования родным и близким Гофмана. Прощание с ним состоится 20 мая в 13:00 на Колычевском кладбище.

Гофман выступал в системе "Динамо" до сезона-2021/22. В составе молодежной команды спортсмен провел 166 игр, став обладателем Кубка Харламова в 2021 году.

За свою карьеру хоккеист также сыграл за тульский АКМ, "Рязань-ВДВ", красноярский "Сокол" и казахстанскую "Сарыарку". В текущем сезоне он выступал за казахстанский "Бейбарыс".