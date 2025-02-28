Умер лучший футболист Киргизии XX века Юсуп Мусаев

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Лучший футболист Киргизии XX века Юсуп Мусаев ушел из жизни в возрасте 89 лет, передает пресс-служба Киргизского футбольного союза.

В организации подчеркнули, что Мусаев оставил важный след в истории футбола Киргизии. При этом причина его смерти не сообщается.

Мусаев является заслуженным мастером спорта СССР, а также заслуженным деятелем физической культуры и спорта Кыргызской Республики. Кроме того, он был награжден почетной грамотой восьмого президента FIFA Йозефа Блаттера.

В ходе своей карьеры Мусаев забил более 150 голов и был признан лучшим киргизским футболистом XX века. С 1957 по 1969 год он играл за киргизский футбольный клуб из Бишкека "Алга".